¿Qué ceder y qué proteger? Los intransables de los partidos oficialistas para alcanzar un acuerdo de reformas

El 99%. Con ese porcentaje de la propuesta de nueva Constitución dijo estar de acuerdo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Sin duda, el timonel PC es uno de quienes más conforme está con el texto elaborado por la Convención Constitucional. De hecho, el domingo se preguntó en la Radio Nuevo Mundo “no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”. Por lo mismo, en reiteradas oportunidades, al ser consultado al respecto, ha evitado pronunciarse sobre los temas que él y su partido estarían dispuestos a cambiar.

Y sobre este 1%, Teillier aclaró que no necesariamente se debe cambiar. Él prefiere hablar de un “perfilamiento”. Según justificó ayer en un punto de prensa, “antes de que se apruebe una Constitución, es difícil reformarla”. Además, el presidente PC sostuvo que “los presidentes de los partidos no tenemos las potestades como para hacer una reforma. Es un proceso mucha más profundo, en que está toda la ciudadanía involucrada”.

Las palabras de Teillier entran en conflicto con las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien ayer indicó que “los partidos están en conversaciones, no me cabe duda de que van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país, del cual hay expectación en América Latina”. Y no solo eso, sino que los dichos del líder comunista también instalaron la interrogante de lo que realmente están dispuestos los partidos oficialistas a ceder o proteger -del texto propuesto por el órgano constituyente- con el objetivo de cerrar un pacto, el cual están negociando a contrarreloj debido a que queda menos de un mes para el plebiscito del 4 de septiembre.

Dentro de las materias que ese partido busca resguardar, según transmiten algunos de sus personeros, es el sistema político y están dispuestos a cambios, pero que sean acotados con el objetivo de evitar “cheques en blanco” y que, en caso de que gane el Apruebo, el Socialismo Democrático no quiera empezar a reformar todo.

De hecho, en entrevista con La Tercera Sábado, el exconvencional Marcos Barraza (PC), quien integró la comisión de Sistema Político de la Convención, sostuvo que “la propuesta de sistema político es bien equilibrada y no veo a la ciudadanía disgustada con ella”.

De todas formas, el PC está en las negociaciones y, al cierre de esta edición, la colectividad le había entregado a la Segpres -entidad encargada de canalizar las sugerencias- un documento con las reformas que ellos proponen, sin embargo, lo han manejado con hermetismo para evitar filtraciones hasta tener un consenso zanjado. Así, hay algunas materias que, en ese partido, están dispuestos a perfeccionar.

El senador comunista Daniel Núñez afirmó, hace unos días en TVN, que “estamos abiertos (a poner límites a la justicia indígena). Nos parece que la justicia indígena tiene que ser con temas más conciliatorios (...). Incluso, si el término Sistemas de Justicia no se entiende bien, yo estoy totalmente abierto a que le pongamos Poder Judicial. No toca la esencia del tema”.

Además, Núñez sostuvo: “Es mi opinión personal, no la del partido, para que nadie acá diga que me arranque con los tarros, pero yo creo que esta cosa de las leyes de concurrencia, es decir, que los parlamentarios podemos proponer una ley que implica gasto del estado hasta cierto nivel (...) Yo creo que eso genera mucha dispersión, va a generar muchos debates con expectativas de la gente que después no se van a materializar. Yo sacaría esa facultad. Mi opinión personal es que sí (sea incitativa exclusiva del presidente)”.

El mismo Tellier, además, hoy, en entrevista con radio Universo, aseguró que “estamos arriba (del acuerdo)” y que “hemos conversado con el Presidente”. En esa línea, agregó que “para llegar a acuerdos todos tenemos que ceder un poquito” y que “espero que pronto salga humo blanco”.

Sobre cambios, el exdiputado dijo que está disponible a que se vuelva a denominar Poder Judicial el sistema de justicia y, en el caso del sistema político, afirmó que “no me importa que se llame Senado de las Regiones o que se llame Cámara de las Regiones, lo que me importa, es que funcione de acuerdo a cómo lo dice el texto de la Constitución”, explicó sobre ese punto, y aseguró que “algunos dicen que hay que volver al Senado que teníamos, y yo ahí sí que planteo que no, (...) yo estoy con lo que dice la nueva Constitución”.

Y esta tarde, nuevamente el timonel PC se refirió al acuerdo por mejoras a la nueva Constitución, esta vez con prensa que permanecía apostada fuera de la sede del partido. En relación a la posibilidad de reinstaurar el estado de excepción, Teillier sostuvo que “estamos por que se perfeccionen todos los instrumentos que permitan de mejor manera perseguir la delincuencia organizada, el narcotráfico, y también mantener el orden (...), pero sin que las Fuerzas Armadas intervengan directamente en el conflicto social”.

De todas formas, las precisiones que Teillier menciona para algunos en el oficialismo son más bien cosméticas, que de fondo.

Si bien en Apruebo Dignidad también ha habido mayor resistencia a explicitar cuáles serían los cambios que estarían dispuestos a acordar, algunos de sus representantes han mostrado algunos señales. Durante el último capítulo de Estado Nacional, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) afirmó que “nosotros (...) recogemos el llamado que hace el Presidente (Boric). Es necesario un entendimiento en esta materia entre los partidos políticos, para poder dar certidumbre, certeza y tranquilidad a la ciudadanía respecto a temas que se han planteado”.

“Se han señalado algunos temas que nosotros al menos compartimos que son necesarios de revisar, por ejemplo, en materia de las competencias y el consentimiento que se pueda tener para poder hacerse parte lo de lo que juzguen los tribunales especiales indígenas. En eso vemos que hay coincidencias en distintos sectores, Ese podría se un punto en común en que se pueda llegar a entendimiento”, precisó la diputada.

Por su parte, ayer el senador Juan Ignacio Latorre -quien además es el presidente de Revolución Democrática- reveló que al interior del FA se han levantado algunas propuestas de reformas. Sin embargo, descartó entrar en detalle sobre su contenido. “Esto implica conversaciones con las otra fuerzas políticas, con el PC, con el Socialismo Democrático. Espero que en los próximos días podamos llegar a un acuerdo”, dijo.

Marco Velarde, timonel de Comunes, por su parte, indicó ayer, tras el comité político ampliado, que el sistema político es un punto intransable.

No obstante, el mayor sentido de urgencia está al interior del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PDD, el PL y el PR-. En el sector reconocen en privado que para ellos los puntos más relevantes son “arreglar los artículos referidos a plurinacionalidad”, el sistema de justicia -y particularmente las designaciones del Consejo de Justicia- y sumar facultades a la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado en caso de que gane el Apruebo. Eso sí, precisan, que no se trata en ningún caso de mantener el Senado como existe actualmente.

Ayer la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló que “nuestra voluntad política es tener un solo documento o propuesta (...) que ojalá venga de todos los sectores del gobierno e incluso más allá”. Así, se abre la puerta a incluso incluir a la DC, quienes ayer publicaron un documento de 13 propuestas que, entre otras materias, busca reincorporar la iniciativa exclusiva del Presidente, cambiar la nomenclatura de “organizaciones políticas” por “partidos políticos” y evaluar la extensión del período presidencial a cinco o seis años.

La presidenta PS aclaró que el partido “no tiene intransables. La nueva Constitución -a diferencia de la actual- no quedará escrita en piedra”. Sin embargo, enfatizó: “Sí nos interesan ciertos temas a precisar o aclarar el verdadero sentido y alcance del consentimiento indígena, de la justicia plurinacional, las autonomías territoriales; darle nombre y categoría de tal al Poder Judicial”.

El presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, en todo caso, sostuvo que “no me quedaría con porcentajes. Eso de medir porcentajes cuando estamos frente a un texto con palabras. Esto no es matemática, es política”.

Así como lo hizo la DC, un grupo de 24 abogados y académicos que están por el Apruebo -entre ellos, Salvador Millaleo, Javier Couso y Elisa Walker- publicaron un documento en que plantean cambios a cuatro materias, las que -precisamente- han sido blanco de críticas desde los partidarios del Rechazo. Estas son el sistema político, el artículo referido al consentimiento indígena y pluralismo jurídico, la eliminación del estado de emergencia y los sistemas de justicia.

En el gobierno, en todo caso, están siguiendo de cerca las conversaciones, sobre todo el Mandatario, quien ha hecho varios llamados a alcanzar un acuerdo. Hoy Boric insistió en que “hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respectos de los cuales haya dudas en la implementación, como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar”.

Y agregó: “Voy a garantizar que ese acuerdo se implemente en caso de ganar el Apruebo, de los espacios importantes de mejora y de quitar la incertidumbre a la gente”

En el Ejecutivo, además, transmiten que, en caso que se recrudezcan las conversaciones entre los partidos, la Segpres se involucrará más para intentar consensuar una propuesta.

En sectores oficialismo transmiten que urge cerrar en estas próximas horas, a más tardar a fines de esta semana, un pacto de reformas para poder contribuir a que crezca el Apruebo, ya que, estiman, que así se daría más certidumbre a la ciudadanía.

Según transmiten desde el oficialismo, mañana podría darse un encuentro entre todos los partidos, lo que marcaría un hito en consideración de que las tratativas, hasta ahora, han ocurrido dentro de cada coalición.