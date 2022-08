Tras dichos de Teillier: Boric afirma que no le “cabe duda de que los partidos van a llegar a buen puerto” sobre cambios a propuesta constitucional

El Presidente, Gabriel Boric se mostró confiado en que los partidos de gobierno llegarán a “buen puerto” en el marco de las discusiones en torno a modificaciones a la propuesta de nueva Constitución.

Durante las últimas semanas se ha generado un debate al interior de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático en torno a si es necesario impulsar reformas al texto emanado por la Convención Constitucional previo al plebiscito del 4 de septiembre. Es así como en sectores del PPD se ha buscado avanzar en comprometer modificaciones que le den certeza a la ciudadanía que se mejorará el texto a plebiscitar. Diálogos que se han extendido con las otras tiendas que conforman la coalición para lograr obtener un documento único. Sin embargo, dicha situación que es vista con lejanía por parte de sus socios de Apruebo Dignidad.

Es así como ayer el presidente del PC, Guillermo Teillier, en entrevista con la Radio Nuevo Mundo, consultado sobre la posibilidad de hacer reformas respondió que “el concepto tiene que ser perfilar mejor algunos temas de la (propuesta de) Constitución”. Sin embargo, declinó referirse “a todas las materias factibles o que nosotros pensábamos que pueden perfilarse mejor, porque he dicho que no voy a hablar en público de eso, porque estamos en conversaciones privadas los partidos”.

Sobre sus dichos en particular, el Mandatario -quien se encuentra en Colombia donde participó de la ceremonia de asunción de Gustavo Petro- indicó que “lo que he aprendido, a propósito de estas disputas de cuña, es que hay que leer las entrevistas enteras para poder pronunciarse respecto al espíritu que se busca y no tratar solamente de polemizar en base a la peor interpretación posible de la cuña que se hace de un actor político determinado”.

“Y estando acá en Colombia me parece que no es el momento para tratar de insistir en el debate interno específico, entre un actor político u otro. Lo que sí puedo decir es que los partidos están en conversaciones, no me cabe duda de que van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país, del cual hay expectación en América Latina”, agregó.

En ese sentido Boric insistió en que “pase lo que pase el 4 de septiembre, nosotros como gobierno vamos a buscar la unidad de Chile y el proceso constituyente debe consolidarse”.

“Hay un consenso en nuestro país, la Constitución actual está agotada, fenecida, por lo tanto no me cabe duda que como sociedad vamos a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios, como lo demostramos en el momento más difícil que ha vivido nuestra República en los últimos años, el 2019 para poder sacar adelante las reformas que sean necesarias, que aseguren un paso de encuentro para los chilenos”, añadió.

El Jefe de Estado aseguró también que “yo confío en la sabiduría del pueblo chileno. Y este proceso que está siendo observado desde diferentes partes, no me cabe duda de que al final del día, por ser una experiencia profundamente democrática, en donde por primera vez participan quienes tuvieron excluidos por tanto tiempo, en particular mediante una composición paritaria, es algo que va a seguir dando que hablar y creo que vamos a llegar a buen puerto, independiente de lo que pase en el plebiscito del 4 de septiembre”.