“No seamos lesos”: UDI acusa a Boric de usar anuncio de aborto como “volador de luces” para esconder “su mala gestión”

Este lunes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) abordó los anuncios más controversiales del discurso del Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública el sábado desde el Congreso Nacional.

Para el gremialismo los temas claves fueron los guiños que el Mandatario hizo a su sector, como el anuncio de un proyecto de aborto legal -que ya hizo reaccionar también a republicanos y a la DC- y la decisión de ponerle urgencia a la ley de eutanasia.

En un punto de prensa desde la sede de la colectividad liderada por el senador Javier Macaya, la secretaria general, María José Hoffmann señaló: “Me llama la atención que el presidente haya perdido la oportunidad de reconocer y de valorar la oposición que ha tenido. Nosotros no solo nos hemos sentado, sino que son nuestros proyectos en seguridad, con nuestros votos, los que han permitido que tengamos hoy día más de 31 proyectos aprobados”.

De acuerdo a la exdiputada, “es que es bien curioso que un Presidente que quiere generar acuerdos ponga énfasis en temas que sabe que nos dividen. La UDI tiene una posición clarísima: vamos a defender la vida del que está por nacer siempre. Eso no está en duda”.

Y luego agregó: “Pero tampoco que el Presidente crea que somos lesos y que no entendemos lo que está haciendo. Es muy evidente que lo que está haciendo esto es un volador de luces para distraer a los chilenos de su mala gestión y de que parece que calculando bien no tendrían los votos para su mala reforma (de pensiones)”.

Valparaiso, 01 de junio de 2024 El presidente de la Republica Gabriel Boric realiza su Cuenta Publica Presidencial 2024 en el salon plenario del Congreso Nacional. Andres Pina/Aton Chile

En esa misma línea, expresó que se trata, a juicio de su partido, “de una jugada política por parte del gobierno, que supuestamente quiere buscar acuerdos, quiere buscar apoyo, pero pone temas que sabe que nos divide, que sabe que hay temas que son de convicciones personales, de convicciones muy importantes que no estamos dispuestos a transar”.

“El aborto libre es un paso, de hecho no tiene ni siquiera los votos dentro de la propia izquierda, dentro del propio centro. Por lo tanto acá lo relevante es ver qué está detrás. Yo invito a los chilenos que no seamos lesos como cree el Presidente. Qué está detrás de poner en énfasis un tema que la verdad es que no solamente a nosotros nos parece que es un pésimo tema como es el aborto libre, sino que además está escondiendo su mala gestión y en segundo lugar sabe que con esto, por supuesto, pone cuesta arriba el diálogo en los temas relevantes”, recalcó.

Según Hoffmann, desde la UDI está la voluntad para seguir dialogando respecto a la reforma de pensiones, pero advirtió que “poner temas valóricos para un gobierno que quiere llegar a acuerdo es como que te están metiendo el dedo en la boca”.