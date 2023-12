“Nos quedamos con la Constitución vigente”: Diez volteretas del oficialismo para defender el ‘En contra’ de cara al plebiscito

“Nuestros votos no estarán disponibles para tener hoy otro proceso constitucional”.

A través de esa sentencia, los diez partidos que conforman al oficialismo (Socialismo Democrático, Frente Amplio y el PC) confirmaron su renuncia -al menos en el corto plazo- a una de las demandas históricas de la centroizquierda desde que el exgeneral Augusto Pinochet dejó La Moneda en 1990: consagrar una Constitución escrita en democracia.

La definición se explicitó a través de una declaración conjunta que lleva la rúbrica de todo el bloque oficialista, que se dio a conocer este lunes tras el comité político ampliado en La Moneda. En ella, la centroizquierda aseguró que los votos de sus bancadas no estarían disponibles para embarcarse en una nueva cruzada constitucional, en caso de que se imponga el ‘En contra’ en el plebiscito del 17 de diciembre.

La defensa de esa postura -reconocen en los partidos de gobierno- ha sido difícil de sostener, ya que impulsar la opción de rechazo a la propuesta del Consejo y cerrar la puerta a la posibilidad de un tercer proceso, implica en la práctica prolongar la vigencia de la Constitución de 1980.

Ante ese escenario, para sustentar esa posición, personeros de la centroizquierda han salido a revalorizar la Constitución vigente e incluso algunos ahora han relevado la rúbrica que el expresidente Ricardo Lagos estampó en el texto, tras el paquete de modificaciones a la Carta Fundamental incluidas en la reforma constitucional que el Congreso aprobó en 2005.

Otros, en tanto, han caído en giros argumentales o “volteretas” para defender la actual Carta Magna en desmedro de la propuesta del Consejo, llegando a contradecir opiniones que ellos mimos habían esgrimido.

Lautaro Carmona

El primer personero en allanar el camino del oficialismo a esta “nueva relación” con la Constitución vigente, fue el exdiputado y timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien el pasado 15 de octubre en una entrevista con El Mercurio declaró que el actual texto no es el mismo que se elaboró en dictadura

“La Constitución del 80 ya no es la del 80, con todos los cambios que se le han hecho. Además, de rechazarse esta que se está proponiendo, la opción de introducir transformaciones o cambios en la Carta no queda cerrada, pues está el espacio legislativo”, sostuvo Carmona en esa entrevista.

Las declaraciones del timonel PC contrastan con la postura histórica del PC, uno de los partidos que ha enarbolado con mayor firmeza la demanda por una nueva Constitución. “Para nosotros eso es muy importante, es una batalla que damos desde el año 1980 para terminar con la Constitución hecha en dictadura”, había señalado el mismo Carmona en diálogo con Tele 13 Radio en diciembre de 2022.

Gabriel Osorio

Uno de los primeros en cruzar al bando de los arrepentidos fue el abogado y excomisionado experto del PS, Gabriel Osorio, hombres clave del partido en el proceso constitucional.

En una entrevista con Radio Duna, el pasado 14 de noviembre, el abogado criticó la propuesta de texto elaborada por el Consejo y reconoció que se equivocó al votar Apruebo en el plebiscito de salida en 2022.

“Me equivoqué (al votar Apruebo). Nosotros aprendimos de ese error. Ambas propuestas tienen las mismas características desde el punto de vista programático, aun cuando el mérito del programa sea distinto”, sostuvo Osorio.

Cuando se desarrollaba el proceso anterior, había sido crítico con la propuesta de la Convención Constitucional, llegando a remarcar que “jamás” votaría Rechazo.

“Yo jamás voy a votar rechazo. La alternativa de la Constitución de 1980 es inviable. Puedo tener mis dudas respecto del texto, pero esas dudas se van a disipar al momento de que sea armonizado, y con sus artículos transitorios bien diseñados”, sostuvo en conversación con Ex-Ante en mayo de 2022.

Jaime Quintana

El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, cuya frase de pasar una “retroexcavadora” al modelo neoliberal pasó a la historia, matizó sus dichos sobre la Constitución vigente y señaló que si bien mantenía un vicio de origen, sí permitía gobernar a las administraciones democráticas.

“Vamos a tener a la derecha que va a defender esto y eso genera mucha incertidumbre. No es que nos sintamos cómodos con la Constitución del 80, pero la Constitución del 80, si bien tiene un problema en su origen, tiene un recorrido con el cual los gobiernos democráticos en general pueden gobernar. No digo que haya que dejarla como una cosa pétrea para el futuro”, señaló el pasado 29 de octubre en conversación con La Tercera.

Dos años antes, mientras se desarrollaba el primer proceso constitucional había asegurado que “algunos no le han tomado el peso a lo que significa terminar con la Constitución de Pinochet. Vamos a redactar una nueva, con paridad de género, presencia de todos los pueblos indígenas y una mayoría de independientes. ¡Cualquier país se lo quisiera! Pero a algunos parece que no les gusta…”.

Gabriel Boric:

Cuando recién asumía su mandato, en marzo de 2022, el Presidente Gabriel Boric dejó en claro cuál era su postura respecto a la Constitución que por ese entonces redactaba la Convención Constitucional y reafirmaba su rechazo al texto vigente.

“Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, señaló por ese entonces.

Consultado por esa frase en particular un año y medio después, el Presidente abordó la disyuntiva entre la propuesta del Consejo y la actual Carta Fundamental: “Creo que eso corresponde al pueblo evaluarla, yo creo que hay un tema de legitimidad del proceso constitucional (actual), y eso yo siempre lo he señalado respecto a la Constitución del 80, pero evidentemente eso se tiene que evaluar en función también de los contenidos que tiene la Constitución y no solamente del procedimiento”.

María Pardo (CS):

El nombre de la exconsejera constitucional de Convergencia Social, María Pardo, resonó en las últimas semanas debido a una frase en particular: “Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet”.

“Me da vergüenza decirlo, pero es cierto, lo que se está terminando de perfilar acá (en el Consejo Constitucional) es una propuesta que es peor que la Constitución actual”, señaló el pasado 18 de octubre en conversación con Emol TV.

Sin embargo, meses atrás, el 15 de agosto, la exmiembro del Consejo Constitucional había declarado en conversación con The Clinic que “la Constitución del 80 (...) está absolutamente agotada y no da respuesta a los problemas reales de las personas”.

Vlado Mirosevic

El exvocero de la campaña del Apruebo y expresidente de la Cámara de Diputados, el liberal Vlado Mirosevic, señaló en conversación con Radio Infinita que la resignación de la centroizquierda ante el actual escenario constitucional “se resolvía con una frase”: “Votar en contra en diciembre no es celebrar la Constitución actual es simplemente entender que uno no quiere una peor. Usaría el hashtag no queremos una peor, es eso simplemente”, propuso en su diálogo con la emisora.

Un año antes, el diputado -quien ofició como vocero del Apruebo a la propuesta de la Convención Constitucional- había manifestado que “aquellos que le proponen al país a través del Rechazo ratificar la Constitución de Pinochet… porque eso es lo que están proponiendo, están proponiendo legitimar la Constitución de Pinochet a través del voto Rechazo”.

Ignacio Walker

El otrora senador y excanciller en el gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker (exDC), firmó una carta a El Mercurio junto a Genaro Arriagada y Jorge Correa titulada “Definición de la izquierda”, donde los expersoneros de la Concertación ratificaban su voto en contra y valoraban la actual Carta Magna.

“Nos quedamos con la Constitución vigente, 69 veces reformada, bajo cuyo imperio Chile ha alcanzado no pocos logros en igualdad, libertad y desarrollo. La Constitución que nos rige necesita y podrá ser objeto de unas pocas reformas específicas. No nos parece tan difícil”, escribieron en su carta del pasado jueves 29 de noviembre.

Sin embargo, un año antes, en Ex-Ante, y al comparar la propuesta de la Convención Constitucional con el texto vigente, había asegurado que “se trata de un texto partisano (Convención), con un carácter refundacional que es lo que siempre criticamos de la Constitución del 80. Que tiende a dividir más que a unir”.

Genaro Arriagada

“La Constitución del 80, yo creo que fue más bien un corsé que dificultó una vida más normal”, dijo el 6 de octubre de 2020 el exministro de Frei, Genaro Arriagada, en conversación con CNN.

Pese a ello, días atrás, junto a Walker y Correa, salió a defender el actual texto: ““Nos quedamos con la Constitución vigente”.

Camila Vallejo

La vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), en el proceso pasado salió a explicitar su postura respecto a la propuesta de la Convención, dejando claro su inclinación a favor del Apruebo.

“Obviamente yo, Camila Vallejo, como militante, como persona, voy a aprobar el 4 de septiembre. Sin apellidos y esto lo digo obviamente como una opinión personal”, señaló el 16 de junio de 2022.

Frente a este nuevo proceso, de cara al plebiscito donde se deberá votar ‘A favor’ o ‘En contra’ del texto redactado por el Consejo Constitucional, el mensaje del Ejecutivo ha sido que no manifestarán opiniones sobre las opciones.

“Nuestra labor hoy, más que estar manifestando opiniones o posiciones en torno al texto, es poder garantizar que el proceso desde el Ejecutivo pueda llevarse y desplegarse con la mayor información posible”, recalcó la ministra el pasado 26 de octubre.

Francisco Vidal

“Desde el punto de vista de los contenidos y su reforma, esta ya es la Constitución de Lagos, de Pinochet no queda nada. ¿Qué es lo que le queda a Pinochet? Nada”, fue la declaración que dio el pasado 20 de noviembre el exvocero y militante PPD, Francisco Vidal, en una entrevista con La Tercera.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el pasado proceso constitucional, en una columna publicada por El Mercurio, Vidal había levantado la tesis de que las reformas constitucionales impulsadas por Lagos en 2005 no fueron suficientes para desarmar los “cuatro cerrojos constitucionales”, que a juicio de Vidal mantenían “el corazón de la Constitución de Pinochet y Guzmán”.

“El tercer cerrojo era y siguen siendo los altísimos quórum para reformar los aspectos fundamentales de la Constitución del 80; y el cuarto y último cerrojo, por si todo lo anterior no bastara, el Tribunal Constitucional, transformado en los hechos en una tercera cámara y en cuya composición prevalecía una orientación conservadora. Hasta aquí (Los cerrojos son) el corazón de la Constitución de Pinochet y Guzmán”, escribió Vidal el 23 de abril de 2022.