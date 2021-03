“Nuestra recomendación es correr las elecciones”: Izkia Siches respalda propuesta del gobierno, pero advierte que “no podemos asegurar que el 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches respaldó la propuesta del gobierno para aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo.

La médico entregó su postura en el marco de la sesión de las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo ingresó el proyecto de reforma constitucional para aplazar los comicios debido a la situación sanitaria.

“Atravesamos un momento de suma fragilidad”, aseguró al comienzo la doctora Siches.

En ese sentido, la profesional de la salud aseguró que “como comunidad médica estamos muy preocupados de vernos superados. Ya se están utilizando algunas unidades pediátricas, se están preparando los pabellones para recibir a pacientes con ventilación mecánica y lo vemos con preocupación, porque si somos superados la mortalidad del Covid-19 aumenta más de tres veces y también nos vemos limitados en dar acogida a cualquier paciente grave, ya sea por un infarto, un accidente de tránsito”.

La presidenta del Colegio Médico agregó ante los parlamentarios que “queremos transparentar que es un escenario absolutamente adverso que vuelve tan frágil la red que lo más probable es que no solo no estemos en condiciones de realizar las elecciones, sino más bien ninguna actividad que no sea esencial”.

“Nuestra recomendación es correr las elecciones, aparejadas de mejores medidas de control de la pandemia, mejores medidas de apoyo social”, complementó.

Siches además, aseguró que en torno a la fecha propuesta por el gobierno de que los comicios se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo “lo conversé ayer con el ministro vocero de gobierno, nosotros no nos vamos a oponer a esa fecha, pero queremos dejarlo muy claro (...) en que estamos en un contexto de incertidumbre. Con los elementos que tenemos sobre la mesa no les podemos asegurar que el día 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso, será un gran desafío para el gobierno lograr la contención de la pandemia”.

Es por eso que en la misma línea, la doctora aseguró que “a nuestro juicio quizás lo más racional habría sido ver primero la caída de la curva, objetivar que esta existiera para ver la agenda. O, en segundo lugar, hacerlo muy similar a lo que hicimos el año pasado (realizar las elecciones) posterior al invierno”.

“Entendemos que ese escenario es muy complejo dentro del calendario electoral, pero sí en la actualidad, considerando la estacionalidad, cualquier cosa que se acerque al invierno es bastante contraintuitiva, el impacto de nuevas variantes, donde desconocemos cual es el nivel de transmisión comunitaria y, por último, la participación de nuevos virus respiratorios hace necesario también de dejar abierta la puerta de que cualquier fecha establecida en mayo tiene que estar adecuada al contexto sanitario”, cerró.