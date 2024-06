¿Nuevo retiro del 10%?: diputados de Comisión de Constitución instan a resolver discusión por reforma previsional y alertan sobre inflación por retiros

El pasado viernes terminó la veda legislativa para los proyectos que permitan a los usuarios retirar los ahorros desde los fondos previsionales, administrados por las AFP. Esto, debido a que ya se cumplió un año desde que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar un “sexto retiro” y la Carta Magna impide la discusión de iniciativas que hayan sido rechazadas en su idea de legislar, durante al menos un año.

De esta manera, el Congreso se prepara para las distintas iniciativas que comenzarán a discutirse. Ya hay al menos cuatro proyectos que fueron ingresados o lo serán en los próximos días, que contemplan el retiro de fondos desde las cuentas individuales de las AFP. Uno de ellos, proviene de la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista), quien se ha caracterizado por promover este tipo de iniciativas.

El diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas) dijo en conversación con La Tercera que “el ánimo al interior de la comisión siempre ha estado por avanzar y discutir todos los proyectos que se ponen en tabla”.

“No tengo una posición tomada al respecto del fondo, está dirigida más bien a abrir el debate, a poner los proyectos en discusión y garantizar que ese debate sea amplio y democrático”, agregó.

No obstante, el legislador remarca que es importante zanjar la discusión por la reforma previsional y que el Ejecutivo debe adoptar una postura de más liderazgo. “El gobierno tiene una responsabilidad en esta materia y debe participar en este debate, tomando en cuenta que hay una reforma de pensiones que está sin urgencia, a mi juicio, en la tramitación en el Senado. Y ahí hay una iniciativa que también contempla autopréstamo, por lo tanto si nosotros resolviéramos el problema previsional, evidentemente, no habría mucho espacio para discutir proyectos de retiro o de autopréstamo”.

“Por eso -argumenta- es muy importante que el gobierno tome el liderazgo en esta materia y se comprometa a sacar rápido al reforma, flexibilizando posiciones, dando garantía a los cotizantes y validación al modelo de pensiones que tiene nuestro país”.

En la imagen, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

En el oficialismo apuntan que “los debates tienen que darse”

La presidenta de la Cámara Baja e integrante de la Comisión de Constitución, la diputada Karol Cariola (PC) también se mostró dispuesta ayer a debatir al respecto. En entrevista con radio Agricultura, sostuvo que su postura es que “los debates tienen que darse y que ningún debate debe coartarse”.

Una postura similar tiene la diputada de Convergencia Social (CS), Javiera Morales. En conversación con La Tercera, afirma: “Hay que enfrentar los debates como corresponden, somos representantes del pueblo de Chile y eso es lo mínimo que podemos hacer”.

“Llevamos dos años y medios tratando de controlar lo que fue el ciclo inflacionario. Hoy ya hay consenso en que parte de esa inflación se debió a los retiros. La ciudadanía también tiene bien claro lo que significó haber hechos retiros masivos de fondos de pensiones, más allá de lo necesario que fue en ese minuto, en un momento tan excepcional como lo fue la pandemia. Hoy el escenario es otro y por lo tanto, creo que no colaboraría al esfuerzo que estamos haciendo por contener la inflación, un nuevo retiro”, añade la legisladora, que también forma parte de la Comisión de Constitución.

Asimismo, la parlamentaria hace hincapié en la discusión por la reforma previsional. “Lo que está acá de fondo es la falta de legitimidad de nuestro sistema de pensiones. Mientras no resolvamos el tema de las pensiones, los fantasmas de los retiros siempre van a estar presentes. Mientras la ciudadanía vea que la reforma de pensiones sigue estancada en el Senado y al mismo tiempo las personas entran a sus cuentas y notan que dada la cantidad de fondos que tienen, tendrán una pensión ínfima, esto siempre va a estar sobre la mesa”.

En la imagen, la diputada e integrante de la Comisión de Constitución, Javiera Morales (CS).

Desde la oposición se mostraron en contra de avanzar en la iniciativa: “Ya sabemos lo que es la inflación”

De momento, los parlamentarios de oposición que integran la comisión, tampoco se han mostrado dispuestos a aprobar alguna iniciativa que permita retirar nuevamente los fondos previsionales. La diputada Camila Flores (Renovación Nacional) confirmó a La Tercera que está en contra de un nuevo retiro de fondos de pensiones. De igual forma, el diputado Gustavo Benavente (UDI) comentó que no le parece una buena idea impulsar este tipo de proyecto.

“A mí me gustaría que en todos estos temas retomemos el camino de la responsabilidad y dejemos de lado el populismo, porque la evidencia es lo suficientemente poderosa: estos retiros el gran efecto que tienen es un alza fuerte en el costo de vida de las personas. Entonces, no me parece una buena idea intentar un nuevo retiro. Ya sabemos lo que es la inflación”, aseveró.

El diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) también es contrario a impulsar la medida: “Los Republicanos hemos tenido una postura muy clara al respecto desde el primer día: Estamos en contra de los retiros, porque solo empeoran la vejez de nuestros adultos mayores. ¿Cuánta gente que retiró todo lo que tenía va a depender de la PGU en su vejez? Son miles. Seguir profundizando ese daño me parecería una irresponsabilidad”.