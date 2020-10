“O se devuelve o se sanciona”: Monckeberg afirma que se perseguirá a quienes pidieron bono sin cumplir con requisitos porque “se pasaron de rosca y cometieron un delito”

Luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) revelara que más de 400 mil trabajadores obtuvieron el bono clase media declarando un monto menor al real en sus remuneraciones, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, dijo que los culpables serían “perseguidos y sancionados” y no descartó que esta práctica configurara el delito de “fraude al fisco”.

Según informó el SII, 400.603 trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado no cumplián con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en su sueldo a la hora de postular.

Consultado sobre este tema, el ministro rechazó esta situación argumentando que en situaciones de emergencia, los recursos están enfocadas en las personas que más lo necesitan: “Pero si además estaban con trabajo, más aún si eran funcionarios públicos, con sueldo, con trabajo estable y además piden el bono, literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito. O se devuelve o se sanciona, ese es el sentido de esto”.

Monckeberg enfatizó que tanto el Congreso como el Gobierno entregaron a las personas la responsabilidad de postular a los distintos beneficios “para que ellos tuvieron la última palabra”. “Por eso nos parece malo lo que está ocurriendo, no solamente nos parece incorrecto, sino también los vamos a perseguir y los vamos a sancionar, lo dijimos al principio, lo dijimos en el Parlamento, así se aprobó la norma y es lo que vamos a hacer ahora”, expresó la autoridad.

Cabe destacar que en agosto de este año fueron advertidas una serie de fallas en el sistema de postulación, como por ejemplo, que algunas personas declararon que recibieron $0 durante julio, lo que les permitió acceder a este bono, pese a que sí recibieron ingresos ese mes.

En ese entonces, desde la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) sostuvieron que era imposible comprobar si los postulantes “falsearon” sus datos y aseguraron que no existían las herramientas para obligarlos a devolver el beneficio. “No se fue a la cárcel gente por las platas políticas y se va a ir alguien por 500 mil pesos Tampoco habrá multas y reajustes porque no tenemos a quién”, dijeron en ese entonces.

En medio de esa polémica, la ministra Karla Rubilar dijo que “nadie va a tener que devolver los $500 mil porque no lo hemos entregado todavía”.

Monckeberg no descarta delito de fraude al fisco

Consultado si se podría configurar el delito de fraude al fisco, Monckeberg contestó: “Estamos engañando al fisco. Estamos sacando los recursos públicos de manera equívoca, y lo que hay ahí es eventualmente un delito como el que usted señala porque uno se preparó, simuló que no tenía trabajo, ingresó a la página web, llenó sus datos, le vuelven a preguntar, envía la información, recibe la plata, la gasta y sigue recibiendo su sueldo en paralelo”.

El ministro enfatizó que esto “no corresponde y lo que corresponde es sancionarlo porque el sentido de esto es ‘le creo al vecino”pero no me engañe’. La gran mayoría no ha engañado, pero si hay situaciones como éstas hay que sancionarlas”.