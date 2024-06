Oficialismo entra en pugna por eventual “motivación electoral” detrás del proyecto de aborto legal anunciado por Boric

Desde el gobierno se instó a los partidos oficialistas, una y otra a vez, a mantener el buen clima de convivencia en la antesala de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric este sábado. Si bien finalmente fueron varias las tensiones que surgieron antes del discurso presidencial, el anuncio que el Mandatario hizo sobre el proyecto de aborto legal terminó por desatar el desorden que se había intentado contener al interior de la alianza de gobierno.

Desde la oposición, han sido varias las voces que han acusado al Presidente de responder a un factor electoral a la hora de decidir anunciar, a pocos meses de las elecciones municipales, esta iniciativa. Lo que no esperaban en el oficialismo era que uno de los suyos -y, en particular, una presidenta de partido- compartiera e hiciera pública esa tesis.

Ayer por la tarde, en Estado Nacional, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, reconoció que “probablemente las prioridades de la gente no están en el aborto. Cuando se critica que el Presidente hizo una estrategia electoral, bueno, les quiero decir que eso es lo más parecido a la política: buscar cómo ganamos votos. Y si hay que ganar votos con eso, me parece importante que se ponga en discusión. No le veo un problema grave”.

FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

En el mismo programa, la timonel adelantó que “puede que no estén los votos, sabemos que probablemente no van a estar”. Pero, de todas formas, enfatizó que “cuando se dice que tiene un ánimo electoral, es como minimizar el tema (...). La discusión de los derechos de las mujeres lleva siglos desarrollándose y tenemos que ser respetuosos de quienes piden el aborto libre y dar esa discusión”.

Sus palabras no cayeron bien en buena parte de la alianza. Y es que justamente el anuncio del proyecto de aborto legal, que era uno de los compromisos de la campaña del Presidente Boric, fue uno de los temas más celebrados por el oficialismo tras la cuenta pública, la tercera de la administración de Boric. En esa línea, la asociación que la senadora hizo entre los resultados en las elecciones y el anuncio irritó a algunos sectores.

Desde la comisión de Mujer de la Cámara, la diputada comunista Nathalie Castillo le respondió a Vodanovic y señaló que “la encuentro irresponsable, porque le quita seriedad a un tema relevante. Es de una brújula política bastante fallida señalar que la idea de legislar sobre aborto es una táctica electoral. Es una cuestión de salud pública y derechos que debe ser discutida”.

Desde la misma comisión, la diputada Consuelo Veloso (IND-FA) señaló que “el Presidente indudablemente no está pensando en los votos, simplemente cumple con su deber de pensar en Chile y en la salud del 51% de la población (...), al que se le reconoce algo tan básico como el derecho a determinar su vida (...)”.

La diputada Carolina Tello, de la bancada del Frente Amplio y también integrante de la comisión, afirmó que “el Presidente Boric y el gobierno hacen un anuncio que busca hacerse cargo de una necesidad histórica, que pretende resolver un asunto de salud pública, de respetar nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestra autonomía, libertad y derecho a decidir”. En ese sentido, Tello sostuvo que “instalar la sensación de que la agenda legislativa del gobierno se centra exclusivamente en esto (el factor electoral) es totalmente errada”.

Por su parte, la diputada Catalina Pérez aseveró que “desconozco si es o no una estrategia electoral del Presidente como afirma la senadora. Sin embargo, la importancia de poner el aborto en discusión no dice relación con el periodo electoral, sino más bien con los más de 60 mil abortos que se realizan clandestinamente en Chile al año y ponen a diario en riesgo la vida de las mujeres”.

Foto: Dedvi Missene

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, quien también asistió a Estado Nacional, dijo en ese mismo programa que “la lógica electoral la hemos visto en la derecha. Yo a Matthei la he visto callada. Cuando se refirió a la cuenta pública, omisión total (...). Lo único que estamos haciendo es dar cumplimiento a un derecho que estamos convencidos de que es necesario para las mujeres del país”.

Consultada por este medio, Vodanovic profundizó que “seguir cuestionando si el aborto es por motivaciones electorales o no, me parece absurdo. Lo importante es poner en discusión un tema de país, aun a sabiendas de que no se cuenta con los votos para ello”.

Sin embargo, las palabras de Vodanovic encontraron mayor respaldo en el Socialismo Democrático. En privado, legisladores de esa coalición reconocen que hay un factor electoral asociado al proyecto de aborto legal, pero que favorecería particularmente al Frente Amplio y al Partido Comunista. “Al 30% de Boric”, dicen algunos. De hecho, este fue un tema que se conversó entre diputados de la bancada PPD e independientes una vez concluida la cuenta pública.

En esa línea, el senador socialista Juan Luis Castro dijo a este medio que “el aborto legal no está en el foco de las necesidades de la gente. Su instalación legislativa apunta a satisfacer al núcleo de origen del mandatario, en un gesto más testimonial que de viabilidad práctica. Y la agenda valórica reaparece cuando lo económico, pensiones y tributaria, ya se agota”.

9 ABRIL 2024 EL SENADOR JUAN LUIS CASTRO PRESIDE LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Por su parte, el expresidente de la Cámara Raúl Soto afirmó que “la polémica sobre el aborto terminó opacando todos los avances y anuncios de la cuenta pública. Es una manera bien torpe de hacer política, más si se reconoce un móvil electoral. Se desaprovechó una gran oportunidad de recuperar la mayoría social, probablemente esta fue la última. Gabriel Boric ya eligió un camino y es volver a su origen, a la batalla cultural, a la política testimonial y simbólica”.

Soto aprovechó de lamentar que “los liderazgos del Socialismo Democrático se han hecho cargo de la gestión, la seguridad y la economía, para salvar los muebles del gobierno y la proyección personal del propio Presidente hacia el futuro”.

Sebastián Cisternas/Aton Chile

“Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, es una apuesta muy arriesgada, pues la composición actual del Parlamento, con una mayoría más conservadora, puede reabrir por vía de indicación el tema de la objeción de conciencia”, advirtió Jaime Araya, jefe de bancada de los diputados PPD e independientes.

El senador Fidel Espinoza, también socialista, marcó una diferencia: “Si fuera una estrategia para buscar votos, no es el tema que una a los chilenos en su mayoría. Aquí el Presidente se olvidó de que perdimos el proceso constituyente porque más de cuatro millones de evangélicos votaron Rechazo simplemente porque estaba el tema del aborto libre”.

Más allá del factor electoral, un tema que es resentido entre timoneles de la alianza de gobierno es que no se les haya avisado sobre el anuncio del aborto antes de la cuenta pública. Y es que, si bien tuvieron una reunión con parte del comité político el viernes por la tarde, según revelan algunos, no se les dio ninguna pista sobre este proyecto. Según sinceran las mismas fuentes, esto provocó que no estuvieran preparados comunicacionalmente para responder luego del anuncio.

De todas formas, desde La Moneda han sugerido que ni siquiera todos los ministros estaban enterados. “Yo tenía una idea general del discurso, eso lo prepara personalmente el Presidente, de tal manera que no tengo por qué conocer todos los detalles. No intervengo en nada que no tenga relación con temas económicos”, reveló en TVN el ministro Mario Marcel (Hacienda). “Los ministros no están avisados de todos los anuncios que hace el Presidente”, dijo la ministra Camila Vallejo (Segegob) en Mesa Central, de Canal 13.

Una vez concluida la cuenta, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom) envió una minuta en que se señalaba que, “en caso de consultas sobre los detalles del proyecto”, se debe responder que estos “serán informados en diciembre, cuando se presente. No podemos opinar de un proyecto que recién fue mandatado”.

Para que la comunicación con los partidos fluya mejor, La Moneda citó a los presidentes de todas las colectividades al comité político ampliado de este lunes.