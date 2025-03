“Ojalá peleara con la derecha y no con el PS”: Vodanovic responde a Etcheverry ante debate por críticas al PC.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la respuesta que dio la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, la cual valoró la unión del oficialismo y destacó la importancia de la unión entre el Ejecutivo y la coalición de partidos gobernantes, incluyendo al Partido Comunista.

Esto en el marco de las declaraciones que realizó la timonel del partido respecto a las filtraciones de los chats entre la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en donde aseveró que las críticas de Cariola reflejan el actuar del Partido Comunista frente al gobierno del Frente Amplio.

Ante ello, la vocera de gobierno desestimó las declaraciones de la timonel del PC, indicando que “lo que importa es la capacidad de ponerse de acuerdo y de avanzar, que es algo que este gobierno, con toda la coalición que lo respalda, ha demostrado con creces”.

Fue en Tolerancia Cero, que la presidenta del PS abordó nuevamente el tema planteando: “ojalá la vocera se dedicara a pelear con la derecha y no con el Partido Socialista. Yo hubiese esperado que me felicitara por la gran votación que obtuve ayer, la movilización y la lealtad que ha tenido el PS con el Gobierno”, añadiendo que “El Presidente me llamó, pero la vocera me pegó”.

La senadora continuó sosteniendo que “¿Cómo no me va a molestar? No es algo personal, de partida la gente se hace cargo de un titular, los parlamentarios, la vocera, nadie lee ni escucha las entrevistas que uno da, sino que salen a reaccionar cuando pierden la maravillosa oportunidad de guardar silencio”.

Respecto a sus dichos sobre el Partido Comunista, la parlamentaria explicó que “el PC ha tenido una línea distinta de la planteada por el Presidente, por ejemplo, en materia internacional. No dije nada que cause asombro, no lo dije en tono de crítica, sino que en constatación”.

“No veo por qué llama a tanta alarma. Se me acusa de ser desleal y no estar por la unidad, si hay alguien que se la ha jugado por la unidad del progresismo, las reuniones de los presidentes de partidos oficialistas se conducen en la sede del PS”, mencionó Vodanovic.