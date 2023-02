Omisiones en pausa, la reflexión de Bachelet y los últimos nombres: los ajustes finales de las negociaciones del oficialismo

Son solo 70 metros, apenas un minuto a pie, lo que separa las sedes del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD). Ahí, y de forma separada, los diez partidos que integran la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric -además de la Democracia Cristiana (DC)- han trabajado a toda máquina -y a contrarreloj- para afinar los últimos detalles de las que serán sus respectivas listas electorales de candidatos a consejeros constituyentes, la que deben ser presentadas ante el Servel a más tardar a las 23.59 horas de este lunes.

Por un lado, el PS competirá junto a la coalición Apruebo Dignidad -que incluye al Frente Amplio, al Partido Comunista (PC), Acción Humanista (AH) y a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)-. Por su parte, el PPD optó por aliarse con el Partido Radical (PR) y con la DC. Así quedó zanjado el viernes por la tarde, cuando la tienda liderada por Natalia Piergentili (PPD) ratificó -nuevamente- que ellos competirán en una lista aparte de Apruebo Dignidad, pese a los intentos del PS por formar una lista única del oficialismo.

Así, cada uno de los bandos se agrupó para resolver los últimos detalles antes de la presentación oficial de las listas, tales como sus respectivos nombres, la nómina de candidatos, los cupos que se asignarán por partido y la hora en que irán al Servel.

Hasta el cierre de esta edición, ya había algunos temas resueltos. Por ejemplo, la lista PPD-DC-PR fue bautizada como “Todo Por Chile” y acordaron ir a inscribirla al Servel el lunes a las 10.30 horas.

En el caso de Apruebo Dignidad y el PS, definieron que sus cupos estarían distribuidos de la siguiente forma: 14 candidatos comunistas, seis del FRVS, ocho de Revolución Democrática, cinco de Comunes, 12 de Convergencia Social, tres de Acción Humanista, 15 socialistas y cinco liberales. Los cuatro cupos restantes -son 72 en total- serán ocupados por Plataforma Socialista y algún otro partido. Además, si bien no tienen un nombre definido, lo que, dicen, está claro, es que la lista incluirá la palabra “unidad”, en referencia a los esfuerzos que hicieron por formar una lista única que englobe a todos los partidos del oficialismo.

En consideración que las fuerzas oficialistas competirán separadas, desde el PPD se deslizó la semana pasada que entre los distintos partidos de gobierno podían alcanzar pactos por omisión en algunas regiones del país. El secretario general de la tienda, José Toro Kemp, incluso se mostró dispuesto a redactar una propuesta. Sin embargo, hoy, desde el mismo partido, afirman que la pelota de los pactos está en cancha del PS y Apruebo Dignidad. Esto, según explicaron, debido a que ya se hizo un ofrecimiento público, el que no tuvo buena acogida.

“Si hay partidos que se quedan fuera, los otros partidos no van a estar en condiciones de darles los cupos por omisión. Los cupos por omisión son posibles, sí, pero son posibles dentro de una lista total”, respondió Paulina Vodanovic (PS) en Radio Universidad de Chile. “Por el principio de competencia electoral, no podemos a priori omitirnos de una región en la que tenemos candidaturas con posibilidades de ser electos”, complementó Marco Velarde (Comunes). Ante esta dura respuesta, desde el PPD se limitaron a decir que “no vimos voluntad” por parte de la otra lista.

Reunión de dirigentes del PPD, la DC y los radicales el jueves. Foto: Agencia Uno.

Los nombres que baraja el oficialismo

El mayor avance de las intensas reuniones vividas ayer completar las nóminas de cada una de las listas. Hasta el cierre de esta edición, los partidos aún negociaban los cupos y nombres que buscaban incluir. La Tercera recopiló algunos de los candidatos que, hasta el momento, estarían presentes en las papeletas.

En la Región Metropolitana se ratificaron algunos de los nombres que los partidos previamente habían planteado. Ese es el caso, por ejemplo, de José Antonio Viera-Gallo (PS) y Yerko Ljubetic (Convergencia Social) por la lista de Apruebo Dignidad y el PS; y Carmen Frei (DC) y Natalia Piergentili por Todo Por Chile. A ellos, se sumaron Camila Miranda (Comunes), Leonardo Cubillos (Partido Radical) y Andrés Palma (DC).

La candidatura de Viera-Gallo, pese a que está firme, está sujeta a si la expresidenta Michelle Bachelet estará dispuesta o no a participar de la elección. Y es que, previamente, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, anunció que la exmandataria tenía disponibilidad para ser parte de la nómina, pero solo en caso de que el oficialismo acordara formar una lista única.

Como ese no fue el caso, la candidatura de Bachelet quedó, hasta el momento, suspendida. Distintas fuentes de la directiva aseguran que a la expresidenta se le consultó si su nombre sigue o no en pie, y ella manifestó que lo estaba pensando. Sin embargo, al estar de vacaciones, comunicarse con ella ha sido difícil y, hasta el cierre de esta edición, se desconocía si ella aceptaba o no el desafío de ser candidata.

En Valparaíso, la lista de Apruebo Dignidad y el PS sumó a su nómina a Aldo Valle a través de un cupo de Convergencia Social y a Marcelo Schilling por el PS. Todo Por Chile, en tanto, incluirá a Marco Antonio Núñez (PPD) en dicha región.

En la zona norte, PS-AD presentará a Jocelyn Ormeño (PS), Daniel Bunster (Acción Humanista) en Arica; Kurt Hener (PS) y Rosa María Ojeda (Acción Humanista) en Tarapacá; y Ricardo Núñez (PS) y Fabiana Montenegro (PS) en Atacama. El PS se restará de presentar candidaturas en Antofagasta, región en la que Todo Por Chile competirá a través de Marcelo Encina (PR).

En Coquimbo, en tanto, la carta PS será Carlos Galleguillos (PS), mientras que por Todo por Chile llevará al exministro Jorge Insunza (PPD).

Dentro de la zona centro sur del país, la lista PS-AD incluirá a María Eugenia Ahumada (PS) en la región de O’Higgins y a Cristián Suárez (PS) en el Maule.

En tanto, la lista Todo por Chile apostará por Bernardo Zapata (DC) en O’Higgins y por el exalcalde de Chillán Aldo Bernucci (PR) en Ñuble.

En La Araucanía, por otra parte, la lista AD-PS incluirá a Raúl Allard (PS) y a Andrea Quijón (Acción Humanista), mientras que Alejandro Köhler (PS) será parte de la nómina por Los Ríos y Eduardo Castro (PS), por Los Lagos.

En la papeleta de Aysén estará el exsenador Andrés Zaldívar (DC) en representación de Todo por Chile, mientras que Pablo Bussenius (PS) estará presente en la de Magallanes.