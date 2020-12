Oposición advierte mínimo margen para listas unitarias de cara a la convención

Lejos está hoy el objetivo que se autoimpuso la oposición de alcanzar una lista única de cara a la elección de los miembros de la futura convención constitucional. Más allá de llamados aislados por parte de algunos sectores, en la centroizquierda reconocen que con la consolidación del “polo de izquierda” entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y la agrupación de los partidos de la ex Concertación en la Unidad Constituyente, las posibilidades de llegar a un acuerdo de esa naturaleza son casi inexistentes.

La semana pasada, las colectividades frenteamplistas definieron institucionalmente que su política de alianzas apuntaría a Chile Digno (PC y FRVS), giro que fue resentido desde el resto del sector. De hecho, ayer los timoneles de ese pacto sostuvieron su primera reunión de trabajo, en la que comenzaron a delinear un camino para sellar su lista de candidatos a la convención.

En ese contexto, en la centroizquierda sostienen que la pregunta hoy radica en otro ámbito: si entre esos dos bloques podrían tener acuerdos en materias constitucionales y, por consiguiente, forjar un pacto de “listas complementarias”. Una idea que, dicen, evitaría que la competencia electoral dificulte aún más sus posibilidades de lograr los 2/3 en el órgano constituyente.

Y si bien en un inicio esa propuesta le valió duras críticas al timonel de la DC, Fuad Chahin -quien señaló, un día después del plebiscito, que una lista única era “irreal e imposible”-, hoy en la centroizquierda coinciden en que sería una buena fórmula para enmendar la dispersión en que se encuentra el sector.

Unidad Constituyente no ha retomado las conversaciones. Foto: Agenciauno

Sin embargo, incluso el margen para eso es estrecho. Según explican desde Unidad Constituyente y el Frente Amplio, las desconfianzas que se arrastran entre las fuerzas opositoras serían difíciles de resolver a solo tres semanas del plazo de inscripción de las candidaturas, pese a que existen coincidencias en materia de contenidos para una nueva Constitución. “Lo más probable es que no haya acuerdo de nada de acá al 11 de enero”, sostiene un timonel de la centroizquierda.

Asimismo, entre los dirigentes opositores reconocen que durante los últimos días tampoco ha habido avances en esa línea, ni diálogos entre las directivas.

“Lamento que estén suspendidas las conversaciones de Unidad Constituyente en aras a poder conformar una lista lo más unitaria posible (...). La DC está disponible para sentarse de inmediato conversar en esa línea de dos listas complementarias, si no es posible una unitaria, pero estamos perdiendo tiempo valioso”, sostuvo el timonel de la DC. Mientras que su par del PS, Álvaro Elizalde, indicó que “nos parece fundamental la unidad del progresismo para enfrentar la elección de la convención constitucional, por eso vamos a insistir en una lista unitaria”.

Por su parte, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló que “hoy tuvimos una fructífera reunión con Chile Digno y, considerando que la lista única ha sido descartada por la DC y el PR, espero que podamos avanzar en contenido común y en un diseño electoral para alcanzar los 2/3 acorde a las mayorías sociales que se han expresado en las calles”.

Pese a esto, otros en el sector sostienen que, incluso si se alcanza un acuerdo en esa materia, aún no se podría despejar la duda de cuántas otras listas de centroizquierda competirían en esa elección. Incluso, algunos han hablado de hasta siete nóminas.

El Partido Humanista de Pamela Jiles formaría su propia lista de candidatos. Foto: Dedvi Missene

Lo cierto es que en la oposición proyectan con claridad que estén, al menos, tres listas ligadas a la centroizquierda: la de Unidad Constituyente; la del Frente Amplio con Chile Digno; y la del Partido Humanista con las colectividades organizadas en “Dignidad Ahora”.

Sin embargo, en el sector sostienen que se podrían agregar incluso más. Una sería la de los candidatos de Independientes No Neutrales. Con ese grupo, no obstante, la Unidad Constituyente estaría buscando un acuerdo.

Asimismo, también está la duda sobre el futuro del PL y los ex RD, quienes también se podrían sumar a ese sector. Además, en el FA no descartan que, de no llegar a acuerdo con los comunistas, ellos compitan en una lista propia.