Oposición critica al gobierno por mantener Estado de Excepción solo limitado a rutas y caminos de la Macrozona Sur

La decisión del gobierno de extender el Estado de Excepción que rige actualmente en la Macrozona Sur no dejó conforme a la oposición. ¿El motivo? El hecho de que el Ejecutivo decidiera mantenerlo solo limitado a las rutas y caminos de las regiones del Biobío y La Araucanía.

La determinación fue comunicada este lunes por la ministra del Interior, Izkia Siches, durante un punto de prensa realizado en La Moneda y posterior a la reunión de Comité Político ampliado con los partidos de las dos coaliciones oficialistas.

“Como gobierno consideramos que esta es una medida adecuada evaluando los distintos hechos de violencia que se viven en la Región de La Araucanía, como también en las provincias de Arauco y Biobío”, dijo la titular de Interior.

La medida rige desde el pasado 17 de mayo y su duración era por 15 días consecutivos, por lo que este martes era el último día de vigencia. Tras esta segunda prórroga, si el gobierno quiere mantener a los militares en la Macrozona Sur, deberá pasar sí o sí por el Congreso.

La diputada de RN, Camila Flores, indicó que “desgraciadamente el Presidente sigue sin tomarle la importancia que tiene el tema del terrorismo de la zona sur y decreta un Estado de Excepción acotado que fracasó y evidentemente, no fue suficiente”.

“Por eso le digo al Presidente: que sigue con una medida fracasada y que tuvo un hecho terrible, a propósito del hecho de terrorismo, donde una persona de 66 años fue asesinada. Teníamos muchas más expectativas de usted, Presidente, que con este hecho, le haya tomado real importancia a la situación de terrorismo que tienen todos los días los vecinos del sur de Chile”, agregó.

Flores en ese sentido insistió en que “desgraciadamente, vuelve a decretar un estado de excepción acotado que no sirve, porque no da el ancho, en la zona lo que se necesita son medidas mucho más drásticas y para eso, usted tiene la alternativa de decretar un estado de sitio. Espero que no se acobarde y lo haga en algún minuto, antes que sea demasiado tarde”.

Una postura similar expuso el diputado UDI, Juan Antonio Coloma: Gobierno de Gabriel Boric decide mantener Estado de Excepción acotado para Macrozona Sur. Desperdicia tremenda oportunidad para enviar señal potente de enfrentamiento al narcotráfico y terrorismo”.

Mientras que el senador de Evópoli, Felipe Kast aseguró que “ni siquiera el asesinato de Segundo Catril, el séptimo muerto en La Araucanía en lo que va del año, logró hacer reflexionar al gobierno…siguen con el Estado de Emergencia “acotado”. Terroristas siguen celebrando su impunidad, y nuestra región sigue sufriendo”.

El también diputado RN, Jorge Rathgeb opinó que “extender el Estado de Excepción en las mismas condiciones no es solución al tema. Aquí el gobierno debe decretar un Estado de Excepción con todas las facultades y para toda la zona. No basta un Estado de Excepción acotado”.

Sin embargo, no todos fueron cuestionamientos. El diputado por RN y representante de La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, destacó la determinación del Ejecutivo. “Valoro en forma muy positiva que el gobierno haya renovado el Estado de Excepción, especialmente en la Región de La Araucanía, a la que represento. Eso significa más tranquilidad y, por supuesto, nos da más seguridad. Que Carabineros, respaldado por el Ejército, puedan recorrer no solamente los principales caminos, si no que también los secundarios, eso nos da cierta tranquilidad”, indicó.