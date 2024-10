Oposición apunta contra el gobierno por “tardía” reacción ante conocimiento desde el martes de denuncia contra Monsalve

Este jueves, Manuel Monsalve renunció al cargo de subsecretario del Interior luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por violación.

La acusación fue presentada por una funcionaria de la Subsecretaría que encabezaba hasta hoy Monsalve, la que está siendo investigada por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz, quien encabezará las pesquisas.

Los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre tras un encuentro en un local peruano donde bebieron profusamente pisco sour. Según los antecedentes recabados, esa noche ella asegura haberse despertado en el hotel donde Monsalve se queda en Santiago habitualmente (el subsecretario tiene residencia en Viña del Mar). Ella, agrega, que despertó con signos de una supuesta agresión lo que la llevó a denunciar.

Esta tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso y detalló el curso de acción del gobierno tras conocerse la renuncia contra la exautoridad.

De acuerdo a Tohá, “la primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al Presidente (Gabriel Boric) que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche, porque él se encontraba en el Congreso en este momento”.

El subsecretario del interior Manuel Monsalve presenta su renuncia al Presidente tras acusación de violación en su contra. Javier Salvo/Aton Chile

La secretaria de Estado indicó que en ese momento se decidió que Monsalve viajara a su casa, en la Región del Biobío, para que le informara a su familia la situación, y que este jueves, se realizó una nueva reunión en La Moneda para definir el curso de acción, y que en esas hora Monsalve definió su renuncia.

Desde la oposición, salieron esta tarde a criticar el accionar del gobierno, calificando de “tardía” la reacción del Ejecutivo, al estar en conocimiento de la denuncia desde el martes.

La jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, afirmó que “me parece que es impresentable que el gobierno, estando en conocimiento de la denuncia, haya tardado tanto en dar a conocer lo que sucedió y no haya pedido la renuncia del subsecretario Monsalve, según sus propios criterios, de inmediato”.

“Esto tiene que investigarse y tomarse las sanciones correspondientes y también saber por qué ese silencio inicial dos días, sobre todo considerando que este gobierno se autodenomina feminista. Y a esto se suma que el ahora ex subsecretario aparece en el ex Congreso junto a la ministra del interior, que ya sabía, abordando el tema presupuestario de su cartera, exponiendo frente a senadores y diputados como si fuera un día más”, agregó Ossandón.

Asimismo, la senadora republicana Carmen Gloria Aravena manifestó que “esta situación es cada vez más grave. Tanto la ministra Tohá como el Presidente Boric tenían conocimiento de esta denuncia con anterioridad, pero no sacaron de su cargo a Manuel Monsalve”.

Agregó que “si esto no se hubiese filtrado a la prensa, probablemente el el subsecretario seguiría en su cargo. Aquí no hubo preocupación por la víctima, un gobierno que dice ser feminista no se preocupó de una funcionaria ni apartó al presunto agresor”.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC) destacó que “la denuncia se realizó el lunes 14 y La ministra Tohá reconoció que tenía los antecedentes de este hecho el día martes 15 y se lo comunicó al Presidente en su momento, pero el gobierno decidió callar, respaldando a Monsalve y lo sacaron de su cargo solo cuando esto explotó”.

En este sentido, añadió que “un gobierno que dice ser feminista no protegió a la víctima de esta denuncia. Si bien, se debe investigar y creo en el principio de inocencia, me parece de extrema gravedad que el gobierno, teniendo conocimiento, no haya hecho nada al respecto de forma inmediata. Yo solicitaría la renuncia de Carolina Tohá, es lo que corresponde”.

En tanto, Marlene Pérez, diputada independiente de la bancada UDI, sostuvo que “la salida del ahora exsubsecretario Monsalve no exime de responsabilidad al gobierno. Junto con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, es fundamental que el Ejecutivo transparente cuándo tomaron conocimiento de estos hechos, asi como también de la denuncia misma. ¿La ministra del Interior no tenía conocimiento de estos hechos?, considerando que solo hace unos días votamos una acusación a Tohá, es importante saber si ella ya conocía los hechos”.

Agregó que “la ministra de la mujer (Antonia Orellana) al igual que la ministra Tohá indicaron que no hablarán del tema para no revictimizar a la afectada, pero pareciera que no lo hacen para no verse afectadas. Acá un gobierno que dice ser feminista, debiese partir por preocuparse de la víctima y no lo han hecho, tenían conocimiento de la situación y esperaron a que la noticia saliera en los medios, para recién dar la cara”.

Finalmente, la ex-PDG Karen Medina calificó como “inaceptable que la ministra Tohá, con toda la información a su disposición, no haya tomado medidas inmediatas ante una denuncia tan grave como una violación”.

“Resulta incomprensible que se le permitiera a la persona denunciada seguir en funciones, como si el tiempo pudiera diluir la gravedad del caso. Dejar pasar 48 horas sin actuar no solo demuestra una falta de criterio, sino una peligrosa indiferencia frente a una crisis que, inevitablemente, explotaría en sus manos”, añadió la parlamentaria.