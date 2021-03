Partidos de Unidad Constituyente envían carta al CNTV cuestionando que aún no se conozcan los tiempos que tendrán asignados para la franja electoral

Una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Carolina Cuevas, enviaron los secretarios generales de los partidos que conforman Unidad Constituyente.

¿La razón? Manifestar su preocupación y cuestionar el hecho de que a pocos días de que tengan que entregar formalmente el primer capítulo de la franja electoral para la elección de los convencionales constituyentes del 11 de abril, aún no conozcan el tiempo que tendrán destinado en dicho espacio.

Expresar nuestra preocupación por que faltando pocos días, menos de una semana, para la entrega formal del primer capítulo de la franja electoral, definida por ley, aún no sabemos el tiempo asignado a nuestro pacto y a cada uno de sus integrantes”, cuestionaron los secretarios generales del PPD, PS, DC, PR, Ciudadanos y PRO.

Esto porque el inicio del espacio televisivo para la difusión de candidaturas está programado a iniciar el próximo 12 de marzo y hasta el 8 de abril de 2021, en dos bloques de 30 minutos (AM y PM). De ese tiempo, 3 minutos y 54 segundos serán para pueblos indígenas; los restantes 26 minutos y 4 segundos, para el resto de candidaturas.

“Es importante dejar constancia de que la situación antes descrita no había ocurrido en procesos anteriores y representa un serio obstáculo para cumplir en tiempo y forma las exigencias del propio CNTV”, agregaron los partidos.

Según fuentes del sector, el CNTV, aparte de no darles los tiempos, no los ha convocado a una reunión para aclarar dudas o brindarles el formato técnico que deben cumplir los videos que aparecerán en la franja. Además, aseguraron que se han intentado comunicar con el CNTV, pero que no se les ha brindado información.

Por estas razones, los partidos de Unidad Constituyente “solicitamos solucionar este problema sin precedentes, pues como saben es muy difícil desarrollar nuestra tarea sin saber un dato tan básico como es el tiempo que por ley nos corresponde”.

Mauricio Andrews, secretario general del PR, aseguró a este medio que “estamos a poco más de una semana para que empiece la franja y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Es imposible proyectar y grabar si no tenemos ese dato básico. Lo peor es que tampoco hemos recibido ninguna especificación respecto de los requerimientos técnicos, como se ha hecho en todos los procesos anteriores, donde nos convocaban a reuniones, por lo menos, 4 meses antes de cada elección. Ahora no ha habido nada y, básicamente, no hay información de parte del CNTV”.

Congreso: avanza proyecto para dar más minutos a independientes

En paralelo, durante esta jornada la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó un proyecto presentado por el gobierno que brinda más minutos a los independientes en la franja.

La iniciativa consiste en aumentar en 8 minutos aproximadamente el tiempo con el que hoy cuentan en la franja. Ahora la iniciativa tiene que ser votada por la sala de la Cámara.

En el hemiciclo de la Cámara Baja advirtieron que la iniciativa tiene que ser aprobada a más tardar hoy, porque si no, pasaría para la próxima semana y sería “letra muerta”, ya que, tal como se mencionó, es en esa fecha cuando los partidos deben entregar sus videos para ser emitidos.