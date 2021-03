Paula Narváez califica de “grave” comunicado del Ejército por ataque a monumento a Baquedano y dice que ella pediría renuncia de comandante en jefe

La precandidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez se refirió este domingo al ataque incendiario al monumento al general Manuel Baquedano, calificando de “grave” el comunicado que emitió el Ejército tras el hecho y cuestionando la actitud “pasiva” que tuvo el Ejecutivo respecto a la declaración de la institución.

“Condeno absolutamente el hecho de violencia manifestado en ese momento. Pero condeno todas las violencias”, expresó la aspirante del PS a La Moneda en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.

“Me parece completamente fuera de lugar lo que ha hecho el Ejército de Chile. En el estado de situación en el que el país está todos tenemos que colaborar en construir una cultura de la no violencia y una cultura de la paz, pero sobre todo, creo yo, las instituciones del Estado. Y por tanto lo que ha hecho el Ejército de Chile va absolutamente en contra de ese espíritu, además utilizando un lenguaje que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia como país. No creo que sea el lenguaje que deba usar una institución del Estado, ni tratar así a los chilenos y chilenas. Creo que efectivamente han sido deliberantes como no deben serlo de acuerdo a nuestro orden jurídico y por lo tanto considero que el gobierno tiene que claramente tomar acción sobre esto”, sostuvo al comentar el comunicado del Ejército en el que se tilda de “cobardes desadaptados” y “antichilenos” a quienes incendiaron la escultura ecuestre.

Consultada de si solicitaría la renuncia al general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército, por el escrito señaló tajante: “Si yo estuviera en La Moneda, por supuesto que sí”.

“El gobierno en esto actúa de manera tan pasiva. No hace acciones que sean mínimos gestos de condenar este tipo de lenguaje. Yo creo que es grave lo que ha hecho el Ejército de Chile, realmente grave”, planteó la exvocera de gobierno de Michelle Bachelet.

Por otro lado, Narváez abordó la situación de la policía uniformada y señaló que “hoy día es fundamental, a propósito de esta exacerbada autonomía de Carabineros y que ha quedado demostrado y en evidencia que no tiene necesariamente el criterio para actuar y aplicar los protocolos que tiene, que requiere de una intervención civil que justamente contribuya al análisis de esos protocolos y a la capacidad operativa”.

“La desautorización de las fuerzas policiales viene por el actuar mismo de Carabineros que lamentablemente ha estado lejos de protocolos que por ejemplo sean capaces de por una parte combatir el delito y la delincuencia y por otro respetar los derechos humanos”, señaló.