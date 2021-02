Paula Narváez por pre primaria PS y PPD: “Si hay algo que no busco es un traje a la medida, lo que he dicho es que me someto a cualquier escenario”

Molestia en algunos sectores de la oposición generó la propuesta de realizar primarias legales sin la Democracia Cristiana. Si bien la idea ha ido tomando fuerza al interior del PPD, en el falangismo señalan que esto pone en riesgo la posibilidad de que la centro izquierda pueda convertirse en gobierno y que va en contra del sentido común.

Así lo indicó ayer el timonel DC, Fuad Chahín, quien además sostuvo que la idea podría representar una resistencia a competir contra Ximena Rincón: “Surge desde el temor de que gane la candidata de la DC”. El sábado pasado, en tanto, Rincón manifestó que “una pre-primaria no se entiende mucho; parece un poco un traje a la medida, y no le hace bien a la democracia esto de arreglos entre cuatro paredes. Eso no sirve”.

En medio de esta tensión, la carta presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, conversó con Radio Duna donde indicó que “debiéramos estar todos concentrados en cómo generamos las condiciones para las personas que lo están pasando mal. Toda nuestra energía debiera estar pueda en ir en asistencia directa a las familias. Dicho eso, (la idea de la pre primaria) son conversaciones que están radicadas en las dirigencias de los partidos, pero creo que es una conversación que habría que postergar desde el punto de vista que hoy debiéramos estar preocupados de la convención constituyente por el impacto político que tiene”.

Sin embargo, señaló que “quisiera decir que resulta importante reflexionar en torno a la unidad de la oposición, del centro y la izquierda, para el desafío que el país está enfrentando y debiese ser ese el eje de la discusión y no otras intenciones. Hay que pensar qué es mejor para Chile hoy y qué es lo que Chile necesita de parte de este sector político”.

Respecto de las declaraciones sobre que esto la beneficiaría, Narváez aseguró que “la verdad es que si hay algo que yo no busco es un traje a la medida. Lo que he dicho es que me someto a cualquier escenario, si hay que competir con todo el mundo, con todo el mundo se compite”.

“Aquí lo importante es cuidar nuestra democracia, guiarnos por el principio democrático de que sean las personas las que decidan, abrirnos al escrutinio de la ciudadania en un proceso abierto, transparente y ciudadano. Yo me someto a eso, si hay que pasar por dos o tres primarias habrá que pasar por todas esas primarias. Pero si hay algo que no busco es justamente el traje a la medida”, dijo.

Con todo, la exministra agregó que las elecciones del 11 de abril “son mucho más relevantes” que la discusión presidencial y que “hay que concentrarse más en ese proceso, sobre todo en la convención constituyente desde el punto de vista del impacto político que tiene y de la relevancia para el país”.

Manejo de la pandemia

Por otra parte, Narváez fue consultada por el manejo de la pandemia del Covid-19 que ha tenido el gobierno. En este sentido manifestó que el Ejecutivo podría “segurizar de una manera mucho más decidida” a los sectores que se han visto afectados como el del turismo y gastronómico.

“La hiperfocalización es difícil de implementar, no se ajusta a la realidad de las personas. Es posible, sin ser irresponsables desde el punto de vista del gasto fiscal, entregar un apoyo más duradero que le permita a la gente tener una perspectiva durante el 2021, de apoyo y alivio financiero por parte del Estado. Además, hay que focalizar mejor el Fogape y ser conscientes también de que hay empresas pequeñas que han tenido que optar por el Fogape y ya han tenido que empezar a pagar las cuotas estando aún en cuarentena”, dijo.

Esto, agregó, es un tema que el gobierno puede revisar: “es un tema de voluntad. Recursos disponibles hay. Durante todo el 2021 todavía es necesario un apoyo director del gobierno y probablemente va a ser necesario también el 2022, pensando también en el ciclo del 2023 tener los necesarios ajustes fiscales que haya que hacer, pero todos los organismos internacionales han señalado que los gobiernos que tienen espacio fiscal lo utilicen para poder reactivar la economía y al mismo tiempo controlar la pandemia”.

En cuanto al sector turismo, la precandidata expresó que “este ha sido un área en que el gobierno se equivocó desde el inicio. El exministro (de Hacienda) Ignacio Briones, en el otro rol que está de precandidato presidencial, lo podrá decir hoy quizá con mayor autocrítica. Por supuesto que hubo ayudas públicas, pero insisto, la hiperfocalización impidió lograr el objetivo para las que estas ayudas públicas estuvieron diseñadas. Hubo que presionar mucho, hubo que generar un panel de expertos, hubo una demora y al final se aplicó una herramienta que ha sido insuficiente. Esto lo señalan los expertos, economistas, que han hecho análisis de estos instrumentos y que son insuficientes pero que aún se pueden mejorar. Aún hay tiempo para ir en esa ayuda directa y creo que es un deber del gobierno”.

Sobre el proceso de vacunación, por otro lado, dijo que hay que hacer un reconocimiento al Ejecutivo. Primero por los convenios anticipados que se hizo con los laboratorios para poder acceder a las vacunas ya que Chile “ha sido uno de los países con una mayor capacidad para inocular a su población (...) se ha dado en un tiempo récord”.

“Hay que reconocer al gobierno la gestión y reconocer al sistema de atención primaria la capacidad para vacunar a los grupos de la población”, dijo.