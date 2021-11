PC se alinea con FA y se desmarca de candidatura de Oliva: “Su candidatura no cuenta con nuestro apoyo, la gente no quiere más engaños”

Frenéticas horas vive la carrera senatorial de Karina Oliva, quien hasta hace algunas horas militaba en Comunes como parte del Frente Amplio, pero que fue suspendida de las filas del partido tras los antecedentes develados ayer por Ciper.

La investigación da cuenta de millonarios honorarios pagados durante su campaña como gobernadora regional por la RM, alcanzando boletas por las labores de su equipo equivalentes a un total de $ 137 millones.

De allí que durante esta mañana, figuras claves del Partido Comunista -como parte del pacto Apruebo Dignidad- manifestaron que se restan de apoyar la candidatura de Oliva.

“La denuncia sobre gastos electorales ‘indebidos’ debe ser investigada a fondo. No podemos aceptar tales prácticas. Es lamentable, de ser cierto, que se haya incurrido en tal desatino”, escribió Guillermo Teillier, presidente del PC y candidato a senador por la RM.

A él se sumó una crítica más dura por parte de la diputada Camila Vallejo: “La transparencia es esencial en política, sobre todo si hablamos de platas. La situación de Karina Oliva es inaceptable, antiética y daña el proyecto de Apruebo Dignidad. Su candidatura no cuenta con nuestro apoyo, la gente no quiere más engaños”.

En la misma línea, las diputadas Karol Cariola y Marisela Santibáñez, también se desmarcaron de Oliva. “Lamentamos las denuncias sobre pagos abultados al interior del equipo de Karina Oliva en su campaña a gobernadora. Por nuestra parte, no estamos disponibles para avalar financiamiento irregular de la política y creemos q es importante que Karina Oliva aclare esta situación”, dijo Cariola, a lo que Santibáñez agregó “No hay medias tintas en estos temas. Lo publicado por Ciper referente a Karina Oliva es de suma gravedad y debe ser investigado. En Apruebo Dignidad tenemos la obligación de hacer las cosas diferentes, es nuestro deber. ¡A recuperar la confianza de la gente!”.

Fue cuestión de horas desde la publicación del reportaje, para que el FA se cuadrara en repudio a estos antecedentes, llamando a investigar, esclarecer los hechos y aplicar las sanciones pertinentes, incluyendo a militantes de su ahora expartido Comunes; lo que desembocó en la renuncia de Jorge Ramírez, quien encabezaba la tienda.

El panorama no mejoró para Oliva durante esta jornada. Luego que el candidato a la presidencia de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le quitara su respaldo, aseverando que “Hoy una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo”; su partido Comunes no solo suspendió su militancia, además llamó a la libertad de acción para acudir a las urnas este domingo. Tal como hicieron Convergencias Social y Revolución Democrática.

Además, a primera hora del día, el jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, ingresó una denuncia al Servel a fin de revisar la “legalidad de rendición de cuentas” y que se apliquen “las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”, tal como hizo posteriormente el PPD, y diputados de Chile Vamos, quienes presentaron una denuncia ante la fiscalía nacional por estos hechos.