Pedro Gubernatti renuncia al PDG y deja programa “Bad Boys”

La mano derecha del excandidato presidencial Franco Parisi, Pedro Gubernatti, anunció su renuncia al Partido de la Gente (PDG) y de paso, a su rol como panelista en el programa “Bad Boys”.

La renuncia de Gubernatti se da luego del rotundo fracaso electoral que tuvo el partido en la elección de consejeros constitucionales el pasado 7 de mayo, donde la tienda no obtuvo ningún escaño.

Gubernatti anunció en el programa Sin Filtros -del Canal Vive- que, “con mucha tristeza, con mucho dolor, esta es mi primera incursión política -yo era un ciudadano común y corriente como muchos- y decidí renunciar al partido”.

“El día sábado (13) en una decisión bastante personal, familiar, después de analizar todas las decisiones que se han ido tomando dentro del partido, todas las decisiones que ya se tomaron y por ende van a ir repercutiendo en el futuro también, no me representa lo que se viene, creo que no me representa cómo se está desarrollando todo, creo que por mis principios, valores y convicciones que son un eje fundamental en mi vida, hay cosas que no transo”, aseguró el ingeniero comercial.

En esa línea, detalló que los motivos son varios, entre ellos la forma en que trabaja el partido y “las tomas de decisiones que no van en base a la línea que yo pienso y visioné estando en un colectivo y ello conlleva que yo no puedo hacer más”, por lo que aseguró que ya realizó los trámites de desafiliación política al PDG.

“Una sentencia que he utilizado en cada una de mis apariciones referentes a la valoración del partido, es que siempre dije que cuando se hicieran las cosas bien sería el primero en felicitar, aplaudir y colaborar. Sin embargo y con el mismo ímpetu, alzaría la voz cuando se hicieran las cosas mal. Pues bien, así lo hice. Esto me costó múltiples diferencias de opinión con muchas personas”, relató.

De igual forma, anunció su salida de “Bad Boys”, el programa de streaming que compartía junto Franco Parisi.

Tras la debacle electoral, Gubernatti creo un grupo de WhatsApp con los tres diputados del PDG -Gaspar Rivas, Rubén Oyarzo y Karen Medina. En el chat les envió un mensaje con una serie de solicitudes para dar un mensaje a los militantes y votantes de la colectividad. “Lo primero es pedirles que acepten dar un golpe de timón y bajarse el sueldo a 5 palos, aunque sea líquido, y la diferencia la donan”, les escribió.

El panelista también pidió crear un “comité de apoyo donde estemos alineados la directiva nacional, tres representantes regionales, Bad Boys, Parisi y ustedes”. Y además, solicitó el regreso del diputado Roberto Arroyo a la bancada, y “ver si podemos sumar alguno más que vaya en la línea de centro y esté abandonado”.

“Necesito sí o sí su respuesta. Si no se hace, el Partido morirá. Necesitamos reencantar a la gente”, argumentó.

Mientras Oyarzo y Medina vieron con buenos ojos mejorar las comunicaciones, Rivas se salió del grupo inmediatamente.