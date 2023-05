“Bájense el sueldo” y un comité de apoyo con Parisi: las peticiones de los “Bad Boys” a diputados del PDG para evitar que “muera” el partido

“Hola. Quería hablar con ustedes tres. Sé que nuestra relación no existe o es nula después de todo lo que ha pasado, pero por el futuro del PDG es fundamental que nos podamos alinear”. El lunes, tras el rotundo fracaso del Partido de la Gente en la elección de consejeros constituyentes -en la que no obtuvieron escaños-, Pedro Gubernatti, mano derecha del excandidato Franco Parisi y panelista del programa Bad Boys, creó un grupo de WhatsApp con los tres diputados del partido: Gaspar Rivas, Rubén Oyarzo y Karen Medina.

Las relación entre los integrantes de Bad Boys y los parlamentarios no venía bien por diferencias con sus votaciones en el Congreso, sobre todo, luego de que algunos apoyaran la candidatura del diputado Vlado Mirosevic a la presidencia de la Cámara Baja.

Además, la colectividad vive un momento complejo luego de que días antes a la elección se diera a conocer que la candidata del partido por Arica Karla Añes había cumplido una condena por narcotráfico.

En el texto Gubernatti, quien confirmó la existencia del mensaje, le hizo distintas solicitudes a los parlamentarios. “Lo primero es pedirles que acepten dar un golpe de timón y bajarse el sueldo a 5 palos aunque sea líquido y la diferencia la donan”, les escribió. La acción hace relación con dar un mensaje a sus militantes y votantes, ya que una de las banderas del partido es disminuir los salarios de los parlamentarios.

El panelista también pidió crear un “comité de apoyo donde estemos alineados la directiva nacional, tres representantes regionales, Bad Boys, Parisi y ustedes”. Y además, solicitó el regreso del diputado Roberto Arroyo a la bancada y “ver si podemos sumar alguno más que vaya en la línea de centro y esté abandonado”.

También se pidió reforzar la “democracia digital”, las comunicaciones internas del partido y crear una academia interna de futuros PDG con llamados masivos a los jóvenes.

En último lugar, envió un mensaje de alerta:

“Necesito sí o sí su respuesta. Si no se hace el Partido morirá. Necesitamos reencantar a la gente”.

Pedro Gubernatti, panelista de Bad Boys.

Las reacciones de los diputados fueron distintas. Mientras Oyarzo y Medina vieron con buenos ojos mejorar las comunicaciones, Rivas se salió del grupo inmediatamente.

“Es verdad lo del mensaje, pero yo me retiré del grupo. Gubernatti no se portó bien cuando votamos la presidencia de la Cámara y no tengo intenciones de trabajar con él”, dice Rivas.