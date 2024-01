Pese a dardos cruzados con la UDI y emplazamiento de Ibáñez: Demócratas votan a favor de legislar la reforma previsional

Bajo el marco de la votación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, este martes, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que la votación de los diputados de Demócratas en tal proyecto, tendría “efectos” en el posible pacto electoral entre Chile Vamos y los partidos de centro para los comicios de octubre próximo. Además, en plena sala, el diputado Diego Ibáñez (CS) los llamó a no dejarse “iluminar” por la fundadora de ese partido, Ximena Rincón. Pese a ese escenario, Demócratas aprobó la idea de legislar el proyecto.

Ad portas del inicio de la discusión de la reforma previsional en la Cámara, la exdiputada UDI, sostuvo en Radio Cooperativa que el comportamiento de Demócratas en la votación “por supuesto que tiene efectos. Los pactos electorales no pueden ser tan pragmáticos en solo buscar acuerdos en una elección puntual. Agradecemos muchísimo el aporte que ha realizado Demócratas y Amarillos, no solamente a nuestra coalición ampliándola hacia el centro, sino que hemos tenido francamente muchas coincidencias”.

María José Hoffmann, secretaria general de la UDI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa línea añadió que “no quiero que suene como una amenaza (...) tienen que votar bajo sus propias convicciones, pero los pactos electorales, lo que nosotros estamos tratando de construir que es una gran mayoría de una oposición social, nos encantaría que en algo tan relevante, tan de fondo, que tiene que ver con el respeto que hay que tener por el derecho que tienen las personas a la propiedad de sus fondos, por supuesto que podría tener efectos en eventuales... porque son miradas bien distintas, o crees en el reparto o crees en el esfuerzo personal (...) Ximena Rincón es una mujer muy inteligente que sabe que los actos tienen consecuencia”.

Consultada por si una consecuencia sería no ir juntos en un eventual pacto electoral para enfrentar las municipales, Hoffmann respondió que “sin duda que reduce el ánimo, al menos en ese por supuesto que tiene efectos. No le voy a decir que pensemos Chile distinto y después vamos juntos en un pacto. Creo que no es la mirada de lo que queremos construir, que es algo a largo plazo y en ese sentido tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso ha hecho Demócratas, porque en esto ha sido bastante responsable, pero no es inocuo como se vote hoy”.

Frente a tales dichos, la timonel y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, le respondió a través de X la siguiente frase en que Hoffmann alude a su nombre: " Ximena Rincón es una mujer muy inteligente que sabe que los actos tienen consecuencia”.

Rincón respondió que “las declaraciones también. Acá lo importante es tener una buena ley que mejore las pensiones, los caminos para lograr ese objetivo resultan secundarios Si los diputados Demócratas consideran una u otra alternativa, lo harán en virtud del objetivo y eso es lo importante! Los Demócratas trabajamos para el objetivo que importa a la ciudadanía y no para un interés partidario! #ChileEnElCentro”.

El cruce con Ibáñez

Además de estas declaraciones cruzadas, el diputado Diego Ibáñez (CS) emplazó a la colectividad en plena sesión en sala. “Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora de la colectividad), exdirectora de AFP ProVida, porque ustedes aquí -señalando un documento- ustedes no tiene conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita, ustedes la pidieron y el gobierno pum, la timbró. Entonces, por qué rechazar, que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”, señaló, lo que ocasionó que la sesión fuese suspendida.

La Diputada Joanna Pérez, jefa de bancada de Demócratas, rechazó los dichos de Ibáñez en relación a su partido y sostuvo que cree “que son miserables en el espacio en que nos encontramos hoy día, donde el gobierno no tiene los votos”. En esa línea congeló relación con el gobierno y exigió disculpas públicas

Pese a ese escenario de tensión, Pérez confirmó que el partido completo votaría a favor de la idea de legislar la reforma. Hecho que se terminó concretando, dado que todos los diputados de la tienda liderada por Rincón dieron su apoyo al proyecto.