Piergentili (PPD) dice que no fue un “error” ir en listas separadas tras derrota electoral: “Sería desconocer las convicciones que nos llevaron a esta decisión”

Uno de los principales derrotados de la elección de este domingo para definir a quiénes integrarán el Consejo Constitucional, fue el pacto Todo por Chile, que reúne a los partidos oficialistas PPD y PR junto con la DC, quienes apostaron por competir en una lista separada al resto de las fuerzas de gobierno y no lograron obtener ningún escaño para el órgano que redactará una nueva Constitución.

Tras conocer los adversos resultados para el oficialismo -que obtuvo 17 escaños, lejos de los 21 que esperaban para así al menos tener poder de veto en las decisiones al interior del organismo-, las responsabilidades de la derrota apuntaron principalmente a la timonel PPD, Natalia Piergentili, quien fue la principal figura que se la jugó, a contrapelo de lo que pidió el Presidente Gabriel Boric, para que la alianza de gobierno compitiera en listas separadas.

De esta forma, este lunes en conversación con La Tercera en una transmisión especial de El Día Después del 7-M, la presidenta del PPD reflexionó sobre la derrota de su sector, que representa a las fuerzas tradicionales de la centroizquierda, y aseguró que la tesis de que ir en una lista única hubiese mejorado el desempeño electoral del oficialismo.

“Sería desconocer las convicciones que nos llevaron a tomar esta decisión decir que fue un error . Creo que la convicción que teníamos era volver a hablarle a un sentido común, volver a hablar de una política de acuerdos y no de refundación, sino que de reformas y creo que fue un golpe muy grande cuando el PS decidió no irse nosotros, no hicimos quizás la lectura de lo que eso iba a significar”, reflexionó Natalia Piergentili.

Luego de la derrota, la timonel PPD queda en una delicada posición, reconocen en el oficialismo, pues fue su colectividad la que encabezó la asonada por las dos listas, pese a las gestiones del Presidente Boric y otros personeros de la centroizquierda, como la exmandataria Michelle Bachelet.

La decisión, expresada como principal argumento por la presidenta del PPD -y candidata al nuevo órgano por la Región Metropolitana, quien no salió electa-, apuntaba a “ampliar la base de apoyo del gobierno”, captando el voto de centro abandonado, según su análisis, tras el apabullante triunfo del Rechazo el pasado 4-S.

A medida que este domingo avanzaba el conteo, se hizo más evidente que la apuesta política del PPD les no tuvo los efectos esperados y que su fuerza al interior del gobierno quedó debilitada. “Todo el mundo ha dicho que lo que pasó ayer fue una derrota, sí. Lo que vivió mi partido y el esfuerzo que intentamos hacer fracasó, sí. Podemos buscar múltiples razones, pero fracasó. ¿Eso nos obliga a replegarnos? No, nos obliga a poner en común las cosas sobre las que fracasamos”, apuntó.

Consultada sobre si renunciará a la presidencia del PPD, Piergentili replicó la respuesta que dio este domingo tras asumir la derrota y reconocer los resultados electorales de su coalición. De este modo, aseguró que la directiva de su partido se reunirá este lunes a las 18.00, para abordar el futuro de la colectividad.