Piergentili se abre a estudiar “pactos por omisión” con oficialismo, pero insiste que irán “con quien nos sentimos mejor en una alianza”

“Efectivamente nosotros hemos conversado con el Presidente Boric y nos pide seguir dialogando con nuestros partidos para buscar una mejor solución para el gobierno, para la identidad partidaria para el proceso constitucional”.

Con estas palabras la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, explicó el diálogo que este miércoles, junto a timoneles del Socialismo Democrático, sostuvo con el Presidente Gabriel Boric en su residencia particular, en el Barrio Yungay.

El Mandatario convocó a los timoneles para pedirles “un último esfuerzo” para tratar de concretar una lista única para las elecciones.

“El Presidente no nos pone la soga al cuello, lo que hace es invitarnos a una reflexión para lo mejor para el proceso constitucional, para los partidos y para el gobierno. En esa reflexión siempre vamos a estar disponibles y vamos a estar trabajando”, agregó sobre el diálogo con el Jefe de Estado.

Esto tras la decisión adoptada el fin de semana por el PPD en torno a ir en una lista separada a Apruebo Dignidad.

Justamente este jueves las colectividades del Socialismo Democrático han sostenido una serie de reuniones para tratar de llegar a un acuerdo que les permita ir unidos. Esto ante la posibilidad de que el Partido Socialista (PS) pueda definir en su comisión política pactar con Apruebo Dignidad rompiendo su histórico lazo con el PPD.

Previo a iniciar una segunda ronda de reuniones, Piergentili habló con los medios y se abrió a la posibilidad de avanzar en un “pacto por omisión”, pero insistió en que irán “con quien nos sentimos mejor en una alianza”. De hecho, durante la mañana desde el partido habían transmitido a sus socios históricos que mantendrían su postura de ir en dos listas.

En específico sobre el pacto por omisión planteado por sectores de la DC y por el exministros y abogado José Antonio Viera-Gallo (PS), la timonel del PPD indicó que “esas son soluciones que tenemos que analizar. Nosotros no queremos un enfrentamiento entre las coaliciones, queremos enfrentarnos con la derecha. Y ese es nuestro derrotero”.

“Acá tenemos que, al menos en el PPD, respetar la orgánica interna. No he tenido el espacio ni creo que tengo tiempo para convocar otro consejo nacional. Acá no es la decisión de esta presidenta, son decisiones institucionales que tiene base fundada y política. Pero el debate en función de tener una buena propuesta, acogiendo el planteamiento del Presidente, es un imperativo”, agregó.

Piergentili dejó en claro que “la idea del PPD no son dos listas, es con quién nos sentimos mejor en una alianza para dar una propuesta constitucional. Acá no es cómo nos dividimos, cómo nos hacemos distintos al otro”.