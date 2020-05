Piñera y avance del coronavirus: “Las próximas semanas serán las más difíciles y que exigirán lo mejor de cada uno de nosotros”

El día en que se registró un nuevo récord en el número de contagios diarios por el coronavirus y en momentos en que las unidades de cuidado intensivos (UCI) de los hospitales públicos registran alta demanda, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que las próximas semanas del combate de esta pandemia en el país serán “las más difíciles”.

Sus palabras se dieron durante una visita inspectiva a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), que es el lugar desde donde se distribuyen los distintos insumos médicos para los recintos hospitalarios de Chile.

“Al igual que los trabajadores de la Salud estamos trabajando sin pausa, sin descanso, sin tregua, para lograr que nuestro sistema de Salud pueda darle a todos nuestros compatriotas y a todos los ciudadanos la atención de salud que necesitan y merecen”, comenzó diciendo Piñera.

En ee sentido, el Mandatario aseguró que “estamos enfrentando la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años y ojalá todos tomáramos conciencia de esto. Y por eso, durante las próximas semanas sabemos que vamos a enfrentar los tiempos más difíciles y los mayores desafíos sanitarios en muchas décadas en nuestro país”.

“Como todos ustedes, nosotros también estamos no solo preocupados, también estamos ocupados. Y quiero decirle a mis compatriotas que no vamos a caer jamás en ningún tipo de falsa confianza o el absurdo triunfalismo. No vamos a bajar jamás los brazos, vamos a seguir siempre alertas, porque eso es lo que los chilenos necesitan, esperan y se merecen de su gobierno. Sabemos que las próximas semanas serán las más difíciles y que exigirán lo mejor de cada uno de nosotros”, agregó Piñera.

“Tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo”

El Presidente también aprovechó su discurso para destacar algunos puntos. "A pesar de todas las dificultades, Chile tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, que tiene una de las tasas de testeo con PCR por millón de habitantes, más alta del mundo. Y que a pesar de todas las dificultades, tenemos un sistema de salud en que todos estamos trabajando sin descanso y entregando todo para que pueda cumplir con sus desafío de poder prestar las atenciones de salud que nuestros compatriotas necesitan”, indicó.

En ese sentido reforzó el llamado a la gente a que respete las medidas sanitarias establecidas por la autoridad, ya sea cuarentenas, toques de queda y cordones sanitarios. Para agregar que "vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias, en los momentos que sean oportunas”.

Finalmente, consultado sobre el llamado al “retorno seguro” y la “nueva normalidad” el Mandatario afirmó que “quiero decir, y sé que los chilenos lo comparten, que además de proteger la salud y la vida de los chilenos también tenemos que prepararnos para proteger los empleos de nuestros trabajadores, los ingresos de nuestras familias, la sobrevivencia de nuestras pequeñas y medias empresas. Por esa razón, igual como nos empezamos a preparar muy temprano para enfrentar la pandemia del coronavirus, también nos estábamos preparando muy temprano para enfrentar la pandemia social que ya nos está golpeando”.

Situación país

Esta jornada el gobierno -durante su balance diario- dio a conocer un nuevo récord de casos nuevos detectados, cifra que llegó a 1.658 personas.

Por octavo día consecutivo las autoridades informaron que se registraron más de mil casos nuevos. En tanto, la cifra de fallecidos al día de hoy es de 335.

También se dio a conocer el plan con el cual el Minsal busca movilizar pacientes para que ningún hospital supere 80% de ocupación. De hecho, esta jornada el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, advirtió que “tener un ingreso neto diario de 20 pacientes a Unidades de Cuidados Intensivos es una cifra alta, y es por eso que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder aumentar diariamente las camas que necesitamos para atender a cada uno de los ciudadanos”.