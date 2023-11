Boric versus Maldonado: el nuevo cruce del Presidente por sus viajes en bicicleta

El Presidente Gabriel Boric salió a responder esta tarde las críticas emanadas desde la oposición, desde donde han cuestionado su falta de empatía con la ciudadanía al subir cerros en bicicleta con escolta mientras el país vive una crisis de seguridad.

La polémica se agudizó el domingo pasado, cuando el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, asegurara en el programa Mesa Central, de Canal 13, que la frase “que se jodan” que aparece en la franja electoral por el “A favor” para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, “nace de la rabia de ver al gobierno bailando y andando en bicicleta”.

Esta jornada, en el marco del Encuentro Anual del Comercio, en el Costanera Center, en la cual se encontraba presente el senador Macaya, el mandatario realizó una declaración que desconcertó al timonel UDI: “Hoy día a las 6:30 horas subí el cerro y veía este edificio gigante, no pensé que iba a estar rápidamente ahí, lo subí en bicicleta, espero que al senador Macaya no le moleste”.

El senador gremialista no tardó en responder, y utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para replicar las palabras del jefe de Estado: “Como el Presidente Gabriel Boric ha usado el micrófono presidencial emplazándome sin posibilidad de contestar -lo ha hecho seguido últimamente para reprender a periodistas y críticos- uso este medio para decirle que NO tengo problemas en que ande en bicicleta y asumo que entiende que a millones de chilenos les gustaría tener su tranquilidad de andar en bicicleta sin peligro por nuestras calles. Por cierto no lo hacen escoltado por carabineros como Ud. Trabajemos juntos para q todos podamos andar en las calles tranquilos. Ese es el desafío”.

A estas críticas se sumó durante la tarde el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, quien mediante la misma red social hizo alusión al paseo en bicicleta del mandatario.

“Con 100 Carabineros en el trayecto, cualquiera... Por eso no entienden la grave inseguridad que vive la ciudadanía”, sostuvo el exministro de Justicia durante el primero gobierno de Michelle Bachelet.

Boric contestó a Maldonado a través de su cuenta de X, donde calificó la polémica como “absurda” y “falsa” e invitó a sus críticos a “hacer más ejercicio para despejar la mente y sobre todo a trabajar juntos en mejorar la seguridad en Chile. Menos pelea y más colaboración. Eso es lo que nos exige Chile”, destacó.

Momentos después, Maldonado contraatacó: “Presidente, menos Twitter y ponga un Ministro del Interior que haga la pega. La inseguridad es un problema grave y urgente para la ciudadanía”, posteó.