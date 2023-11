Líos de plata: Democracia Viva contesta demanda del CDE y solicita reintegrar $294 millones de los que recibió por convenios

La fundación Democracia Viva respondió a la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta que se reintegren 294 millones de pesos a las arcas fiscales.

La acción judicial presentada por el CDE, en la línea con el contenido de las liquidaciones realizadas para cada convenio por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de la misma región, pedía que la referida fundación restituyera la suma total de $391.768.516.

Tal reintegro de dinero había sido instruido luego de que en junio surgiera el caso de líos de plata que remeció al oficialismo y a Revolución Democrática (RD), y se iniciaran investigaciones que se extendieron por doce regiones del país, implicando a distintas fundaciones y corporaciones.

Cabe indicar que el génesis de estos cuestionamientos comenzó con el exseremi Carlos Contreras —quien en 2022 suscribió el acuerdo con una referida fundación con meses de existencia y sin experiencia en el área—, siendo el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Daniel Andrade al cerrarse el trato.

Por medio de una declaración, Democracia Viva señaló que su solicitud se da “a pesar de obstáculos y dilaciones del Ministerio de Vivienda que nunca quiso recibir de vuelta dicha suma”.

“Manifestamos nuestra conformidad con el término de los convenios suscritos, aunque cuestionamos las razones aducidas, especialmente los errores en las liquidaciones unilaterales del Seremi de Vivienda de Antofagasta, dado que dimos fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo convenido, siendo nuestro único incumplimiento un leve retraso en algunas de las rendiciones mensuales de fondos”, sostiene el comunicado.

Asimismo, remarcan que a la fecha, el Ministerio de Vivienda “se niega a reconocer el correcto uso de $97 millones ejecutados que son motivo de esta acción legal en la que se nos demanda”.

“Nos reconforta que este proceso legal esté avanzando. Desde el principio, hemos demostrado ser los más interesados en esclarecer esta situación, siempre hemos estado disponibles ante la Justicia y estamos comprometidos con la transparencia confiando en que se llegará a una resolución justa”, añade la declaración.

Cabe indicar que la demanda del CDE afirma que los $391.768.516 fluye de la no rendición de cuentas de la fundación Democracia Viva respecto de tres convenios ya singularizados, según el siguiente desglose: $171.481.839 que no habrían sido rendidos conforme a la liquidación del convenio denominado Proyectos de Habitabilidad Primaria Campamento EcuaChilePe; otros $167.712.375 que no habrían sido rendidos de acuerdo con la liquidación del convenio denominado Proyectos de Habitabilidad Primaria en el campamento Irarrazabal I; y $52.574.302 que no habrían sido rendidos de acuerdo con la liquidación del convenio denominado Proyectos de Diagnóstico Socio territoriales-planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales comunitarias en diversos campamentos de la región de Antofagasta.

No obstante, desde Democracia Viva afirman que la suma total debe ser analizada dividiéndose en dos grupos completamente diferentes, siendo el primero el que comprende el monto de $294.384.230, que efectivamente debe ser restituidos al Fisco, en virtud del término anticipado de los convenios referidos, pues se trata de fondos no ejecutados ni rendidos por mi representada a la administración. En tanto el segundo grupo correspondería a $97.384.286 que la fundación no tendría que restituir, pues aseguran que “se trata de fondos ejecutados y rendidos por la referida a la administración”.

“La demanda del CDE, y las liquidaciones referidas, desconoce, prescinde, omite en su cálculo, para efectos de restitución de dineros por el término anticipado de los convenios celebrados, las rendiciones de cuentas realizadas por la fundación Democracia Viva por una cantidad total de $97.384.285 (rendiciones detalladas en esta presentación con anterioridad), y como consecuencia de este desconocimiento, prescindencia u omisión, sostiene, de forma temeraria, que fundación Democracia Viva no rindió cuentas por la suma total de $97.384.285, lo que no es efectivo, es decir, es falso”, aseveran.