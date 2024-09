Por acusaciones constitucionales: parlamentarios se dividen ante llamado de Tohá para extender sus jornadas legislativas

“El Senado entiende que hay una agenda exigente y, como siempre, aportaremos lo mejor para contribuir a las leyes y resoluciones que el país necesita. El gobierno puede dar fe de ello y sabe que no necesitamos de emplazamientos”.

Con esas palabras le respondió el presidente del Senado, José García (RN), a la ministra del Interior, Carolina Tohá, al ser consultado por este medio por el mensaje que la jefa de gabinete mandó al Congreso Nacional. La jefa de gabinete planteó tener un día más en la semana para legislar, a propósito de la importante carga que tendrán que asumir los legisladores una vez ingresadas las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema.

Foto: Pedro Rodríguez

En ese contexto es que Tohá, en entrevista con Meganoticias, señaló el sábado que “eso sucede en un marco que ya tenemos un trabajo legislativo bien exigente en muchos temas, seguridad, ahora va a entrar una agenda bien importante con temas como la eutanasia, viene la discusión del presupuesto público”.

Y añadió: “Pero aquí todos tenemos responsabilidades, si se hacen acusaciones constitucionales, tendrán que hacerse de tal manera de no dejar de lado otras tareas que no son ineludibles, como aprobar el presupuesto de la nación, aprobar el ministerio de Seguridad, tramitar la Defensoría de las Víctimas”.

Por lo mismo, la titular del Interior apuntó al Congreso: “Lo que yo pediría es que, si estos procesos son varios y van a concentrar mucha energía, que la Cámara encuentre los mecanismos, no me cabe duda que hay posibilidades para ello, de trabajar un día más a la semana, de extender los horarios para tener tiempo disponible que permita hacer las dos cosas”.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), aseguró estar disponible para “trabajar en los proyectos que son importantes para la ciudadanía”, apuntando a la agenda de seguridad y a la reforma de pensiones.

03/09/2024 MATIAS WALKER, VICEPRESIDENTE DEL SENADO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De todas maneras, según confidencian entre los comités del Senado, el mensaje de la secretaria de Estado no ha sido tema durante estos días por el grupo de WhatsApp que los mantiene coordinados. En ese sentido, agregan las mismas fuentes, es que recién el lunes de la próxima semana podrá ser analizado de manera formal en la reunión de comités. Además, recalcan que aún no están ingresadas las acusaciones constitucionales, por lo que el atochamiento de la agenda legislativa aún no golpea a la Cámara Alta.

¿Y los diputados?

En la Cámara Baja también acusaron recibo del mensaje de la titular de Interior. De hecho, fue el propio vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo (DC), quien apuntó contra la ministra criticando que la secretaria de Estado “proyecta las propias descoordinaciones o incapacidades del gobierno”.

La arremetida de la autoridad de la Cámara apunta, según transmiten desde su entorno, a que el domingo sostuvo una conversación por teléfono con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para pedirle al gobierno que bajara el tono con las críticas que estaban formulando al Congreso Nacional.

En medio de esa tensión es que, esta mañana, la ministra Tohá aseguró: “Lamentablemente, no sé por qué razón, se interpretó en alguna de mis declaraciones que yo estaba haciendo una crítica a los parlamentarios”.

“Creo que si cualquiera revisa las declaraciones que he hecho, nunca he formulado una crítica a los parlamentarios”, insistió la jefa de gabinete.

De todas maneras, entre las bancadas existe división respecto de prolongar la semana legislativa.

Desde la UDI, el jefe de bancada, Gustavo Benavente, señaló que no es necesario. Su par de RN, Ximena Ossandón, en tanto, si bien señaló que no había ningún problema con extender los días de trabajo en la sede parlamentaria, aseguró que “es una decisión que se toma al interior del Parlamento, en la reunión de comités, con los jefes de bancada y la presidenta de la Cámara”.

9 SEPTIEMBRE 2024 BANCADA DE CHILE VAMOS REALIZA PUNTO DE PRENSA EN RELACION A ANUNCIOS EN RELACION CON LA SITUACION QUE INVOLUCRA A MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. FOTO: DEDVI MISSENE

Desde el oficialismo, el jefe de bancada del PPD, Jaime Araya, sostuvo que “el país ha visto que siempre hemos tenido la mayor disposición a trabajar cuando ha sido necesario, por lo tanto la ministra puede estar muy tranquila que seguiremos legislando al mismo tiempo que podemos interponer y tramitar las acusaciones constitucionales que sean necesarias para perseguir la corrupción que se ha descubierto en la Corte Suprema”.

“El gobierno le está poniendo mucho color a un tema que no reviste gran complejidad práctica, y que es perfectamente manejable”, lanzó Araya.

El jefe de la bancada del PS, Daniel Melo, indicó que “si debemos asistir al Congreso uno o dos días más, lo vamos a hacer”.

El titular del bloque del FA, Jaime Sáez, señaló que “el Congreso tiene todos los mecanismos para poder abordar todas estas situaciones de manera diligente, con la premura que se requiere y, en ese sentido, nosotros estamos totalmente disponibles a tener más sesiones si es necesario”.

Al igual que los senadores, fuentes de la Cámara de Diputados aseguran que tampoco ha sido tema de conversación en el chat de jefes de comités la solicitud de Tohá.