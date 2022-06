Portazo de Boric a IFE de invierno añade una nueva tensión a las relaciones entre el gobierno y el PC

Una conversación respetuosa, pero cara a cara, esperan tener algunos diputados oficialistas con el Presidente Gabriel Boric el próximo viernes, tras la ceremonia en la que el gobierno presentará la reforma tributaria.

Al encuentro están convocados por ahora los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado y es probable que sumen a otros legisladores representantes de cada sector político.

Sin embargo, pese a las expectativas que hay en torno a la reforma, la antesala de la ceremonia quedó marcada por la categórica negativa que dio Boric a la posibilidad de otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el invierno.

El hecho provocó decepción, incluso malestar entre los parlamentarios oficialistas que habían pedido la medida, especialmente en la bancada del Partido Comunista.

“Como comité, hace meses que hemos venido planteando avanzar en propuestas, desde el gobierno. El costo de la vida y la inflación han aumentado. Esa realidad la viven los más pobres, las familias más vulnerables, que están sin trabajo, las adultas y los adultos mayores. Son personas que necesitan de una ayuda adicional del gobierno. Esa es la razón por la que hemos incentivado que el gobierno evalúe transferencias directas a grupos focalizados de personas”, comentó la jefa de bancada de diputados PC, Karol Cariola.

“Por eso, propusimos un IFE de invierno, que contribuye a solucionar las necesidades de quienes más solicitan. El Presidente de la República hizo un pronunciamiento. Yo espero que no sea definitivo. Todas las acciones de un gobierno tienen que irse evaluando en relación a las condiciones con las que la ciudadanía vive. Yo haría un llamado a reconsiderar la propuesta. Es una propuesta justa. No es una medida universal. Está enfocada en quienes más lo necesitan y no es justo que los más pobres paguen las consecuencias de una crisis económica”, añadió la parlamentaria comunista.

Desde inicios del gobierno, el PC, por acuerdo de sus bancadas de diputados y senadores, venía solicitando al gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, la entrega de ayudas sociales directas.

La ofensiva del PC cobró un nuevo brío en abril pasado, luego de que fracasaran las dos reformas que permitían un nuevo retiro de ahorros previsionales. La primera iniciativa, impulsada por diputados como Pamela Jiles, Carlos Bianchi, Eduardo Durán y René Alinco, estaba pensada para todo evento, mientras que la segunda reforma era una propuesta alternativa del gobierno, que establecía un retiro acotado para pagar deudas, acogiendo planteamientos que había hecho el propio PC. De hecho, antes del anuncio del proyecto alternativo, el Presidente Gabriel Boric se reunió en su casa con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y la diputada Cariola.

Así, tras el rechazo a ambas iniciativas en la Cámara, el PC retomó su ofensiva. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo entonces la misma legisladora.

En este caso, el IFE de invierno también era apoyado por otros legisladores oficialistas, como el diputado PS Jaime Naranjo, quien preside la Comisión de Hacienda. La propuesta contemplaba que a través del Registro Nacional de Hogares se realizaran pagos en junio, julio y agosto. La idea era entregar un aporte de $ 50 mil por persona al 60% de menores recursos.

“Creo que no debe ser una medida descartable. Esperamos que el gobierno la estudie, la analice”, indicó el diputado Naranjo.

Sin embargo, en el marco de su visita a Arica, el Presidente Boric descartó entregar un Ingreso Familiar de Emergencia durante el invierno, argumentando que se transformaría en una presión inflacionaria.

“Ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace aumenta aún más la inflación. Uno no puede pretender entregar una solución que agrava aún más el problema”, indicó el Mandatario en entrevista con Arica TV, justo días después de que el Ministerio de Hacienda saliera a vender dólares para intentar bajar la escalada en su precio, lo que repercute en la inflación. El efecto duró apenas unos días.

En todo caso, Boric se abrió a revisar otras medidas que no tengan impacto en la inflación. “Hay familias que tienen necesidades y estamos viendo cuáles son los mejores mecanismos para poder ayudarlas, en particular en el invierno, que son los meses más duros. Lo estamos trabajando con el ministro de Hacienda, con parlamentarios de las comisiones de Hacienda y espero podamos dar cuenta de ello en las próximas semanas”, agregó.

Reparos del PC

El portazo presidencial añadió un nuevo ruido a la relación del gobierno con el PC.

Este martes, en la reunión del comité político en La Moneda, fue el propio presidente del PC, Guillermo Teillier, uno de los que sinceraron los reparos a la estrategia de vincular el Apruebo al éxito del gobierno. La postura del timonel comunista tuvo eco, sin embargo, horas después en el propio Presidente, quien señaló que “ojalá que la aprobación del gobierno (...), no nos confundamos en equipararla con el resultado del plebiscito”.

El martes, la diputada Cariola dio otra señal, al expresar que el gabinete de ministros -donde el mismo PC tiene un rol preponderante- “era perfectible”, en medio de las voces que desde el oficialismo comenzaron a instalar la necesidad de un ajuste tras la sostenida baja en las encuestas que han sufrido tanto el Ejecutivo como la nueva Constitución.