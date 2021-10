Presidenta de la DC pide a senadora Goic rectificar su rechazo al cuarto retiro: “Le pedimos que cambie su votación”

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, solicitó a la senadora Carolina Goic que rectifique su rechazo al proyecto de cuarto retiro de fondos, el que será discutido y votado en la Comisión de Constitución de la cámara alta entre entre el 25 y 27 de octubre.

“Los partidos no podemos dar órdenes de partido, pero sí apelamos a la conciencia y a la responsabilidad”, señaló la exsenadora durante el lanzamiento del programa de gobierno de la abanderada falangista y de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

“Por eso es que le pedimos especialmente a la senadora Goic que conversemos nuevamente y que ella cambie su votación”, agregó Frei.

La presidenta de la DC remarcó la importancia de alinear a los senadores de oposición con el proyecto, en consideración que además de Goic, el senador Carlos Montes (PS), también señaló su negativa a respaldarlo. “Necesitamos el aporte de todos los sectores de oposición para cumplir con esta obligación que tenemos con las familias”.

“Este es un momento muy difícil para las personas, para sus familias, estamos contando con ese recurso para sobrevivir”, añadió Frei, quien confirmó que la senadora Ximena Rincón sí votará de forma favorable el proyecto de retiro.

Mientras, el diputado democratacristiano, Gabriel Silber, calificó de “traición” la negativa de Goic. “Es una traición a la gente. Hoy día vemos una posición hipócrita, hace poco hubo un retiro de utilidades de 12.200 millones de dólares, por parte de las grandes empresas en sus propietarios, y no vi ni a la senadora Goic ni al senador Montes levantar las alertas del riesgo sistémico para la economía”.

En entrevista con LT Domingo, la senadora Carolina Goic marcó su rechazo a la iniciativa. “Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro”, señaló.