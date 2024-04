Presidenta del PS dice que ante un caso como el de Daniel Jadue habría remitido antecedentes a Tribunal Supremo

La presidenta del Partido Comunista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en una entrevista con Tele 13 Radio la decisión del Ministerio Público de solicitar la formalización del alcalde de Recoleta, dirigente y exprecandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue.

Vodanovic aseguró que ella enviaría los antecedentes al Tribunal Supremo de su tienda en caso de enfrentar una situación como la que enfrentan sus socios comunistas ante la inminente formalización de Jadue por presuntos delitos de corrupción.

“Es un tema complejo, por los delitos por los cuales se le va a formalizar y hay que esperar aquello que debe ocurrir. La verdad es que, en general, a mí no me gusta opinar de juicios que están en curso, donde creo que hay que valorar el accionar de la fiscalía, respetar la autonomía que tiene el Ministerio Público y solo pedir cierta celeridad, porque la verdad es que los juicios en nuestro país, particularmente en estos temas, suelen demorar mucho más de lo que uno desearía”, planteó la jefa de tienda oficialista al ser consultada por el tema.

“Tenemos, en general, un problema, diría yo, en que la formalización es un acto de comunicación a la persona que se le va a investigar, una garantía procesal, pero finalmente, de manera pública, pareciera ser que la formalización es casi una condena. De manera tal que, cuando se demora aquello, también las personas quedan ahí en una especie de limbo, que yo creo que es complejo”, agregó.

Consultada por la posición que debería tomar el Partido Comunista, Vodanovic dijo que en casos similares, en el PS optaron por remitir los antecedentes al Tribunal Supremo.

“Nosotros tenemos un tribunal que conoce los hechos y, según los antecedentes que se acompañen, procede a tomar determinaciones. Puede ser la suspensión de la militancia, en principio, porque, como digo, la formalización de la persona no es más que un acto de comunicación, pero también es algo que se analiza dentro de nuestra institucionalidad en el Tribunal Supremo, no es una decisión de la mesa del partido. O sea, no automáticamente suspenderían la militancia, como sugirió ayer la diputada Maite Orsini respecto de lo que hizo Revolución Democrática con sus propios militantes en el caso de los convenios”, señaló la timonel del PS.

Vodanovic señaló que el Tribunal Supremo, en el caso de sus militantes toma “determinaciones, conociendo los antecedentes, escuchando a la persona, dándole también un debido proceso, como corresponde dentro del partido”.