Presidenta del TC, Nancy Yáñez, ante la Comisión Experta: “Efectivamente el control preventivo debe ser revisado”

hace 41 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

La ministra que preside el Tribunal Constitucional entró en el debate de uno de los puntos más controversiales y en el cual los expertos están divididos y no han llegado a acuerdo. "(Hay que) identificar cuáles serían sus contornos constitucionales, restringiendo a un control ex post y a lo mejor no un control preventivo, restringido a vicios de forma y no necesariamente de fondo”, añadió la magistrada.