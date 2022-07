Presidenta PPD sobre Plan B de Boric: “Legítimamente me pregunto: ¿Estarán los chilenos disponibles para otro proceso constituyente?”

Natalia Piergentili, presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), se refirió al Plan B revelado por el Presidente Gabriel Boric en caso de ganar la opción del Rechazo el próximo 4 de septiembre, en donde aseguró que se convocaría a un nuevo proceso constituyente.

En esa línea, la titular del partido que forma parte del oficialismo, indicó en Mesa Central que “uno no puede creer que las soluciones de hace dos años, en un momento político determinado, uno las tiene que replicar igualmente a un momento político distinto”, con relación a lo votado en el plebiscito de entrada en donde se aprobó el actual proceso el pasado 25 de octubre del 2020.

“No estoy diciendo que el mismo remedio sirva para una enfermedad en tiempos distintos, yo sé que la ciudadanía quiere una nueva Constitución -no me quiero arrojar que yo interpreto a toda la ciudadanía- pero legítimamente me pregunto: ¿Estarán los chilenos disponibles para otro proceso constituyente? ¿No será mejor plantear desde la institucionalidad otras salidas?”, apuntó.

Si bien Piergentili afirmó que, a su parecer, el Mandatario “planteó una salida, en función de asumir que podría ganar el Rechazo y me parece bien que plantee una salida”; afirmó que “yo creo que puso más incertidumbre un poquito al proceso, porque no hay que enfocarse en cómo vamos a remirar este proceso, sino más bien en cómo y desde dónde nos instalamos para modificar la Constitución (...). A nuestro juicio tiene que ser desde el Apruebo”.

Asimismo, subrayó que esta “salida” planteada por Boric, “tiene que ser consensuada con el Congreso”. Desde ese punto, la presidenta del PPD expresó que “no me adelantaría a ver si eso es lo que finalmente sería la salida”.

“Eso de aprobar sin vacilaciones o sin matices, no contribuye a que gane el Apruebo”

Con respecto a las distintas posturas de los partidos políticos frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre, Piergentili indicó en Mesa Central que “sin perjuicio que en la papeleta hay dos opciones, políticamente binario, no hay solo dos y tenemos que sincerar eso”.

Además del Apruebo y el Rechazo presentes “políticamente” en el voto, la exsubsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño -que ayer ratificó la postura del PPD de “aprobar para mejorar” luego de un consejo general- apuntó que “hay un matiz en el medio donde está la inmensa mayoría de chilenos hoy día, que es en el aprobar para mejorar y reformar; y en el rechazar para reformar”.

“¿Cuál es mi obligación política? Plantear la mayor cantidad de certezas desde el aprobar y mejorar, por eso yo creo que tenemos algunas diferencias con algunos partidos del Frente Amplio, porque eso de aprobar sin vacilaciones o sin matices, no contribuye a que gane el Apruebo”, añadió.