Presidente Boric al cierre de su visita a Estados Unidos: “Hemos dejado en alto el nombre de Chile”

Cerrando su visita a Estados Unidos, tras una serie de actividades enmarcadas en su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric, dio un punto de prensa la tarde de este viernes evaluando su gira de Estado.

“Hemos dejado en alto el nombre de Chile”, aseguró el Mandatario, calificando de exitoso su periplo por el país norteamericano. En ese sentido, indicó que sus pares Emmanuel Macron de Francia y Pedro Sánchez de España lo invitaron oficialmente para “fortalecer la relación” tanto comercial como cultural con esas dos naciones, lo que se concretaría el próximo año.

Por otro lado, el gobernante fue invitado a precisar el planteamiento que hizo sobre el proceso orientado a sustituir la actual Constitución y su idea de una una nueva Convención con “bordes más claros”, “plazos más acotados” y “apoyo de expertos”.

“Creo en esto que tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido. Creo que sería un error de mi parte en este momento tratar de especificar eso porque está justamente en discusión en el Congreso. Creo importante que no se le quite soberanía a la convención, al órgano electo que termine decidiendo aquello, pero que todos tengan claro de que hay elementos como, por ejemplo, la paridad, el carácter de República, el respeto a los derechos humanos y algunos otros que se puedan discutir ahí en los que no quiero adentrarme porque insisto es parte de la discusión en el Congreso, que permitan facilitar la discusión”, sostuvo.

Boric dijo esperar que se llegue “a buen puerto pronto porque Chile necesita certidumbre”.