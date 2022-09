Proceso constituyente: Boric apunta a una nueva Convención con “bordes más claros”, “plazos más acotados” y “apoyo de expertos”

Para concretar la última actividad de su agenda, en el marco de su gira a Nueva York, Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric se trasladó esta tarde hasta la Universidad de Columbia.

El Mandatario participó del foro “The New Chilean Politics and its Regional Implications”, del programa de Líderes Mundiales, donde realizó una intervención de casi una hora y respondió preguntas de los estudiantes presentes.

Uno de los temas que abordó en la ocasión fue el proceso constituyente en Chile, en miras de avanzar en un acuerdo que encause el camino para una nueva Constitución, tras el amplio triunfo del Rechazo el 4 de septiembre.

La conversación para aquel consenso político está radicada en el Congreso y este viernes se llevará a cabo una nueva reunión para retomar las negociaciones entre los partidos políticos, luego de que estuvieran congeladas una semana tras la molestia de Chile Vamos con el gobierno. El enojo escaló a tal magnitud que el conglomerado de derecha exigió excluir al Ejecutivo de las conversaciones.

Ad portas de ese encuentro, y en medio de la molestia de la UDI, RN y Evópoli sobre el rol que ha jugado el Ejecutivo en este proceso, el jefe de Estado aseguró que su intención no es “pautear” al Parlamento.

Además, entregó su parecer sobre el mecanismo que debería impulsarse para redactar una nueva Carta Fundamental, apuntando por una Convención Constitucional con bordes más claros, plazos más acotados y con apoyo de un comité de expertos.

“El gobierno tiene una opinión respecto a cómo hay que seguir. Sin embargo, también entendemos que nuestro principal rol hoy es facilitar ese acuerdo y gobernar, hacernos cargo de las urgencias de hoy. Por lo tanto, y sé que hay prensa chilena acá, no pretendo pautear al Congreso respecto de cuál es el contenido del acuerdo”, expresó el Mandatario.

Sin embargo, reconoció que “hay ciertas cosas que me parece que son evidentes”. A su juicio, “el pueblo chileno se pronunció mayoritariamente el 25 de octubre de 2020 por una nueva Constitución escrita por un órgano específicamente 100% electo para ese fin”.

Ante esa afirmación, puntualizó que “la idea de que la nueva Constitución se pueda llegar solo entre un acuerdo de los partidos políticos, o de un grupo de expertos designados por los partidos políticos, me parece que no respondería al mandato que el pueblo de chile estableció en el plebiscito de entrada”, y remarcó que “eso es un consenso bastante general”.

“Lo que espero que pase es que tengamos una nueva Convención, con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en al conversación que se está teniendo hoy en el Congreso; con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior; y con apoyo de comité de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos”, expresó Boric.

“En Chile hay mucho agotamiento respecto a esto”

El jefe de Estado también se refirió al compromiso de la derecha para elaborar una nueva Carta Magna y reconoció que espera que esta oportunidad se logre llegar a un consenso para tener un texto constitucional que sea un punto de encuentro.

“Los partidos de derecha que históricamente han sido más reacios a estos cambios, ellos en la campaña del Rechazo se comprometieron con Chile a que también querían una nueva Constitución, así que yo espero que esta sea una oportunidad para lograr un consenso y que, finalmente, terminemos en una Constitución que sea un punto de encuentro y no en un eje divisorio que nos siga conflictuando por muchas décadas más”, expresó.

Además, planteó que “ojalá tengamos una Constitución que, desde mi punto de vista, esto es más allá de contenido de construcción, sea más general”, pues reconoció que, a su juicio, “la Constitución no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad”.

“Creo que tiene que ser un marco común que permita a la política hacerse las preguntas que todavía no nos hemos hecho, y ojalá se produzca ese consenso rápido en Chile para también darle certidumbre a todos. En Chile hay mucho agotamiento respecto a esto”, sentenció el Mandatario.