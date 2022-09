Desayuno en el Consejo de las Américas y bilateral con Ardern: las últimas actividades de Boric en Nueva York

Con un desayuno en el Consejo de las Américas, dos bilaterales y una participación en el programa de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia, cerrará el Presidente Gabriel Boric la agenda de su gira en Nueva York, Estados Unidos.

Tras su arribo al país norteamericano el martes en la madrugada, y haber pronunciado su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Mandatario regresará a Chile el viernes a las 21.00, en un vuelo con destino a Santiago. Pero antes de su retorno, este jueves concretará sus últimas actividades.

La agenda del día comienza con un desayuno de trabajo ofrecido por el American Society (AS), en el Consejo de las Américas, donde tiene contemplado realizar una declaración en el marco económico.

Luego, a eso de las 11.50, se reunirá con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann y más tarde, a las 12.30, con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

El encuentro con la líder del país de Oceanía, que es parte del TPP11 (Trans-Pacific Partnership o Asociación Transpacífico), se da a horas de que Boric se haya desmarcado de la iniciativa, en medio de la discusión en el Congreso para suscribir a Chile al tratado comercial.

Ayer, durante un punto de prensa, si bien dijo respetar la voluntad del Senado -donde ya hay un preacuerdo mayoritario para votar el tratado la próxima semana, pese a la resistencia del FA y el PC- el jefe de Estado afirmó que el TPP11 “no es algo que el gobierno esté empujando” y que tampoco forma parte de su programa. Esto, a pesar de los tácitos respaldos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, de Hacienda, Mario Marcel, y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola le han dado.

“Nosotros respetamos la voluntad del Senado. No es algo que el gobierno esté empujando. No era parte de nuestro programa. Nuestro deber es resguardar los intereses de Chile y así lo vamos a hacer con el TPP11″, expresó el Mandatario.

En esa línea, desdramatizó que, al interior de sus coaliciones de gobierno, existan diferencias sobre la materia. “Pero no tengo ningún problema con las diferencias que hay respecto de este punto dentro de las coaliciones que respaldan al gobierno”, agregó Boric.

Para finalizar la jornada, el Mandatario participará en el foro “The New Chilean Politics and its Regional Implications”, del programa de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia. La actividad está agendada para las 15.45 horas y sería la última del Presidente en Estados Unidos.

Para el viernes 23 de septiembre, antes de emprender rumbo a Chile, solo tiene contemplado un punto de prensa y luego conceder una entrevista a la corresponsal de la jefatura internacional de CNN, Christiane Amanpour.