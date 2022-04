Presidente Boric anuncia que presentará acciones legales contra sujeto que intentó agredirlo y aseguró que “yo no respondo a presiones de la UDI”

El Presidente, Gabriel Boric, anunció que iniciarán acciones legales contra el sujeto de 31 años que el pasado jueves intentó agredirlo con una piedra en La Serena.

El hecho ocurrió cuando el Mandatario estaba saludando a unos adherentes a las afueras de la gobernación regional de Coquimbo, en la comuna de La Serena. Fue en ese instante que el sujeto identificado con las iniciales S.A.M.A., arrojó el proyectil que dio en el pecho del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandia, y posteriormente rozó a Boric.

En el marco de su gira por Coquimbo, el Mandatario aseguró que “lo que corresponde es presentar las acciones legales pertinente, no se trata solo de mi persona, si no que de una institución que es de todos los chilenos”.

Sobre la figura penal en específico por la cual iniciarán las acciones legales, Boric indicó que “le tocará a los abogados del ministerio ver las acciones legales”.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

El sujeto de 31 años quedó ayer en libertad luego de que el tribunal de La Serena declarase ilegal su detención. A la salida del recinto, la persona declaró que “Lo hice sin querer, le pido disculpas”.

Consultado por los emplazamientos de la UDI a iniciar acciones legales para no “avalar la violencia” el frenteamplista afirmó que “yo no respondo a presiones de la UDI en estas cosas, yo habito una institución que es la presidencia de la república y tengo el deber de defender lo que va más allá de mi persona”.

Tanto desde los partidos oficialistas como de oposición, una vez se conoció el hecho, salieron a rechazar el intento de agresión en contra del Mandatario, calificando la situación de “inaceptable”.

Asimismo, sobre su determinación de acercarse a conversar con las personas en las distintas actividades que tiene, pese a la posibilidad de sufrir agresiones, el Presidente aseguró que “son riesgos que vale la pena correr, porque quiero estar con las personas y los territorios. La violencia es injustificable y que no traten hacer un punto político de esto, la violencia contra cualquier ciudadano no se justifica y no es el camino, en Chile tenemos que convivir mediante el diálogo y la democracia”.