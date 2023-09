Presidente Boric: “En la política siempre hay alternativas, el golpe no era inevitable”

A ocho días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el Presidente Gabriel Boric, señaló que “en la política siempre hay alternativas, el golpe no era inevitable”.

En el último capítulo del ciclo especial de entrevistas a 50 años del Golpe de Estado de Mesa Central, el Mandatario aseveró que “la Unidad Popular no es la responsable de que bombardeen La Moneda”.

“Esta idea que han tratado que han tratado de instalar personeros de derecha que no hay Pinochet sin Allende me parece peligrosa. El golpe no era inevitable”, agregó Boric.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que “justificar el golpe de Estado es un enorme retroceso de algunos sectores de la derecha”.