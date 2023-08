Expresidente Piñera por 50 años del golpe: “Todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar la barbarie”

A días de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el expresidente Sebastián Piñera, señaló que “todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos a los derechos humanos. La Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos”.

En el penúltimo capítulo del ciclo especial de entrevistas a 50 años del Golpe de Estado de Mesa Central, el exmandatario señaló que “la violencia no es compatible con un sistema democrático”.

En ese sentido, aseveró que “el año 73 fue una derrota de la democracia, pero también fue una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia”.

Respecto al golpe de Estado en sí, el exmandatario manifestó que “una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para así nunca más llegar a esas circunstancias. Por eso, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.

“El 11 de septiembre se derrumba la democracia, pero no fue una muerte súbita y sorpresiva. Fue el triste, tal vez evitable de una secuencia secuencia de hechos”, agregó Piñera.

Sin embargo, el ex jefe de Estado recalcó que “muy temprano me transformé en un opositor al gobierno militar por los brutales atropellos a los derechos humanos. A mi me duelen mucho las restricciones a la libertad y una dictadura atenta contra la libertad”, recalcó Piñera.

Bajo ese contexto, afirmó que “se cometieron muchos errores, por ejemplo, el bombardeo de La Moneda, son cosas inaceptables”.

“El 18 de octubre la izquierda no protegió la democracia”

En torno al estallido social en 2019 que ocurrió durante su mandato, Sebastián Piñera, afirmó que la izquierda “cometió errores garrafales”, dado que “validó la violencia, la justificó, la amparó, la homenajeó y en cierta manera, la promovió”.

De esta manera, puntualizó que durante el 18 de octubre la izquierda “no protegió la democracia”.

Además, respecto a las acusaciones en contra de su gobierno por los presuntos crímenes de lesa humanidad durante estallido social, señaló que “una cosa es una violación sistemática a los derechos humanos como ocurrió en tiempos pasados y otra cosa, es lo que pasó el 18 de octubre, una explosión de violencia irracional, destructiva que no respetaba a nada, ni a nadie”.

El exmandatario incluso opinó que “no sé si la democracia hubiera sobrevivido si no hubiéramos llamado a un acuerdo constitucional en noviembre de 2019″.

Alianza de centro-derecha

Hace unas semanas en entrevista con La Tercera, Piñera enfatizó que “Chile Vamos debe aspirar a una gran alianza desde la derecha republicana a Amarillos, Demócratas e independientes”.

Bajo este panorama, en Mesa Central el expresidente reiteró que “hoy se requiere una gran alianza de centro-derecha, que permita no solo ser una buena oposición, sino que ser un buen gobierno en dos años y medio más”.

“Para volver a recuperar el rumbo y el ritmo, vamos a requerir cambios muy profundos y para eso, se necesita una coalición de centro-derecha que le de fuerza y estabilidad, como lo fue la Concertación para la vuelta a la democracia”, agregó el ex jefe de Estado.

En este sentido, Piñera destacó el triunfo electoral que tuvo el Partido Republicano en el Consejo Constitucional.

Por ende, expresó que espera que estén “conscientes de su responsabilidad con Chile y que no se caigan en extremar ciertas cosas para sacar pequeñas ventajas”.