Presidente Boric inicia gira a Canadá y Estados Unidos con énfasis en migraciones, medioambiente y economía

A las 20.00 de este domingo está contemplado que el Presidente Gabriel Boric parta -desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea- a la ciudad de Ottawa, dando así inicio a su primera gira fuera de la región.

Su primer destino será Canadá, donde este lunes a primera hora está previsto que el Jefe de Estado sostenga un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau, después del que se espera ambos den una declaración conjunta a la prensa. Luego participará de un encuentro con empresarios de ese país.

El Mandatario llegará a esa nación junto con su ministro de Economía, Nicolás Grau, y su canciller, Antonia Urrejola, mientras que, además, invitó al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil.

Tras su paso por el país liderado por Trudeau, Boric viajará a la ciudad de Los Ángeles, California, donde participará en el primer foro multilateral desde que asumió la Presidencia en la IX Cumbre de las Américas, cuyo organizador es Estados Unidos.

La jornada de este domingo, el Presidente fue consultado sobre los temas que marcarán su participación en la cumbre, además de confrontar las críticas emitidas por personeros de la oposición, como el senador UDI Iván Moreira, quien advirtió que ante la crisis de seguridad que enfrenta el país el Mandatario no debería viajar.

“¿Lo que sugiere el senador Moreira es que el Estado chileno no asista a la Cumbre de Las Américas a la que van todos los presidentes o representantes de los estados del continente para definir y conversar temas tan importantes como la seguridad alimentaria, cómo enfrentar conjuntamente la crisis climática, cómo mejoramos la democracia en nuestra región o cómo colaboramos en desafíos tan relevantes como la crisis migratoria y la pandemia? Yo creo que esa es una visión cortoplacista, pequeña y que no se ajusta a los deberes que yo tengo como representante de Estado. Chile es un país incierto en el mundo”, respondió, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

En ese contexto, agregó que, entre otros temas, Chile buscará liderar iniciativas por la protección de los océanos, además de abordar con Trudeau su política antiarmas. “Les comentaba de la protección de los océanos, vamos a hablar de la política para eliminar las armas, que Canadá por ejemplo ha avanzado sustantivamente en aquello (...). Queremos mejorar nuestras políticas públicas en materias de seguridad. Queremos conversar con nuestros países hermanos cómo resolver conjuntamente la crisis migratoria”, insistió Boric.

Además, sobre la crisis climática, el Mandatario hizo una reflexión previo a su visita a la Cumbre de las Américas, donde se espera que el tema se tome parte de la agenda.

“Hay algo que me decía la ministra (Maisa Rojas) y me hacía mucho sentido, sobre todo, a propósito de la gira que vamos a emprender ahora. Es cierto de que hay algunos países, en particular aquellos desarrollados a costa de los que no lo son, que son más responsables de la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Pero eso nos podría llevar al equívoco yo a la tentación de decir: si ustedes contaminaron y nos hicieron bolsa durante tanto tiempo, déjennos a nosotros contaminar 20 o 30 años más para poder alcanzar el desarrollo y de ahí nos ponemos las pilas”, afirmó.

Y agregó: “Ese es un mal camino. Nosotros tenemos que ser los primeros en subirnos a este carro. Y desde Chile yo espero que nosotros lideremos este proceso en el mundo”, afirmó, agregando que “no tenemos tiempo que esperar (...), nuestro país es uno de los más afectados por la crisis climática. Y ese es uno de los objetivos también de la gira que comienzo el día de hoy”.

En Estados Unidos, se espera que el Jefe de Estado, además, sostenga diversas bilaterales, entre ellas, con el líder de ese país, Joe Biden; con su par de Argentina, Alberto Fernández, y el de Ecuador, Guillermo Lasso.

La antesala de la Cumbre de las Américas ha estado marcada por la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, por ser acusadas de no respetar los derechos humanos y la democracia. Ante ese escenario, Chile jugó un rol en las últimas semanas llamando a un foro sin exclusiones, pero, además, liderando gestiones para evitar que otros países relevantes del hemisferio se bajaran a modo de protesta y debilitaran la cumbre.

En el gobierno han reconocido que el debut del frenteamplista en un encuentro multilateral podría ser una oportunidad para que el Presidente Boric afiance un “liderazgo de izquierda, democrático y crítico de las violaciones de DD.HH.”.