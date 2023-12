Con la ministra Orellana en la comitiva: Boric viaja a Argentina para asistir al cambio de mando presidencial

La tarde de este sábado, el Presidente Gabriel Boric inició su traslado a Argentina acompañado de tres ministros para asistir al cambio de mando presidencial en el que asumirá el poder Javier Milei.

Junto al mandatario asisten al canciller, Alberto van Klaveren, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Además, estará presente Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, cartera que electo mandatario trasandino prometió eliminar durante la campaña.

Se espera que luego de llegar a tierras trasandinas, Van Klaveren se reúna con Diana Mondino, la próxima canciller de Argentina. A su vez, Boric podría reunirse con su par de Ecuador, Daniel Noboa, y el periodista John Lee Anderson.

En la lista de invitados a la ceremonia en Buenos Aires también están confirmados varios mandatarios de la región, como Luis Lacalle Pou (Uruguay), el mencionado Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Dina Boluarte (Perú).

La Transmisión de Mando Presidencial de Argentina se realizará en el Congreso trasandino y, posterior a eso, el Presidente Boric junto a las demás delegaciones extranjeras e invitados especiales irán a la Casa Rosada para saludar al presidente electo.

La asistencia de la ministra Antonia Orellana

“¡Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fuera; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fuera!”. Esa fue la frase que ocupó Milei para graficar, junto a una pizarra, cada uno de los ministerios que eliminaría al llegar al poder.

Pese al drástico anuncio, Milei aún no confirma cuál será el futuro del ministerio. En ese escenario, la actual ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, acusó el viernes que tenían la intención de “hacer una transición adecuada para dar cuenta de las políticas públicas y los programas implementados”, pero que el gobierno entrante no ha respondido. “Cerrar el Ministerio es una cuestión ideológica, no fiscal. El gasto del Ministerio representa el 0,2% del presupuesto total y su planta el 0,54%”, comentó Mazzina.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Según pudo averiguar La Tercera, la asistencia de la ministra Antonia Orellana es una señal de La Moneda en relación a lo ya planteado por Milei.

Orellana ya ha abordado en ocasiones anteriores el fenómeno de Milei en Argentina y su posible efecto en Chile. “Nuestro país ya enfrentó esa disyuntiva y creo que no es algo en lo que estemos en riesgo en Chile. Y creo que hayamos ya tenido tres leyes con acuerdo transversal como la ley Antonia, la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, muestra que aquí sí es posible llegar a consenso en torno a la agenda de mujer”, dijo a fines de noviembre en conversación con radio Biobío.