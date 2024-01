Presidente Boric por reforma de pensiones: “Todos debemos ceder respecto a nuestras posturas ideales”

En una jornada clave para la reforma de pensiones, el Presidente Gabriel Boric, nuevamente salió a referirse sobre la discusión del proyecto, que se lleva a cabo hasta total despacho en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Este lunes -tal como lo adelantó LT Sábado- el gobierno, tras no encontrar piso para su propuesta (3% para el Seguro Social, 2% para cuenta individual y 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres), se allanó a la fórmula de la Democracia Cristiana (DC) para la reforma, que reparte el 6% de cotización adicional con un 3% para cuentas individuales y un 3% destinado al seguro social.

“Para poder llegar a un acuerdo que beneficie a los chilenos todos debemos ceder respecto a nuestras posturas ideales”, señaló a través de X el Mandatario.

“Como gobierno lo hacemos porque sabemos que quienes han trabajado toda su vida, en especial las mujeres discriminadas por actual sistema, no pueden seguir esperando”, agregó el Jefe de Estado.

La postura de la oposición

La propuesta falangista generó un consenso entre las fuerzas oficialistas y los grupos no alineados, es decir, parlamentarios que no se declaran partidarios del actual gobierno ni se sienten identificados con la derecha, como la DC, Demócratas y el PDG.

Con ello, el gobierno se asegura un piso mínimo para poder aprobar la idea de legislar de la reforma previsional y de gran parte de su articulado, dejando en minoría a la derecha, que busca que gran parte del 6% de cotización adicional quede en las cuentas personales.

En los partidos de oposición, se resisten a que no se destine la mayoría del 6% a las cuentas individuales. El timonel de RN, Rodrigo Galilea, le recomendó al jefe de bancada de la tienda, Frank Sauerbaum, que si el gobierno no recogía sus propuestas, no habría más camino que rechazar la propuesta.

En la UDI, se encuentran con la misma postura. El domingo en el programa Estado Nacional, de TVN, el jefe de bancada de los diputados gremialistas, Guillermo Ramírez, advirtió: “Así como está el proyecto, yo voy a votar en contra de la idea legislar en la sala y espero que todo Chile Vamos lo haga”, dijo Ramírez, cuya línea de acción también es respaldada por el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya.