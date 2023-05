Presidente Boric promulga Ley contra el narcotráfico y afirma que norte del gobierno “no se modifica por coyunturas”

En Viña del Mar, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, promulgó esta mañana la Ley contra el narcotráfico.

“Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país, por los cuales estamos hoy día gobernando. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, señaló de entrada el Mandatario, en medio de la inquietud oficialista por el destino del programa tras el nuevo fracaso en las urnas en la elección del Consejo Constitucional.

Por otro lado, sostuvo que Chile tiene instituciones que se deben proteger y “que no pueden estar afectas a la guerrilla política”.

“Hago un llamado a que entre todos, independiente de las legítimas diferencias políticas, las cuidemos para cuidar a nuestra gente”, sostuvo.

“Vamos a detener el alza de homicidios”

El proyecto contra el narcotráfico se despachó a ley por el Senado el pasado 14 de marzo. Desde Renovación Nacional se acusó al Mandatario de “negligente” por no haber concretado su promulgación desde entonces. Esto, ya que, según advirtieron, pese a que unos de sus artículos fue revisado en el Tribunal Constitucional ante un requerimiento de la oposición relacionado con el uso medicinal de la marihuana, el resto del texto sí estaba en condiciones de ser publicado como ley.

La iniciativa modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Entrega más herramientas para que las policías e instituciones del Estado puedan combatir con mayor eficacia a las bandas dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas, fortaleciendo la persecución contra quienes provean drogas a niños, niñas y adolescentes y ampliando las causales de comiso de bienes.

“En materia de seguridad pública nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos. Vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se viene registrando en nuestro país. Nuestro objetivo es también golpear con mucha fuerza y que lo sepan al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra patria que han sido tomados por narcotraficantes”, sostuvo el Presidente Boric.

Qué hace concretamente la nueva normativa contra el narco