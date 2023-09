Presidente Boric tilda de “valiente” las declaraciones de Piñera de hace una década sobre los “cómplices pasivos” de la dictadura

El Presidente de la República, Gabriel Boric reflexionó sobre el clima político en la antesala de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En ese sentido, comparó los ánimos actuales del mundo político con los que se vivían hace una década, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El Mandatario hizo alusión a algunas declaraciones de parlamentarios de oposición. “Hay excesos que pareciera que son muy violentos, como Gloria Naveillán cuando dice que las torturas sexuales son un mito urbano”, manifestó en referencia a cuando la exmilitante republicana calificó como una “leyenda urbana” las agresiones sexuales que sufrieron mujeres durante la dictadura.

“Hay otros diputados, como el diputado (Jorge) Alessandri que en un tono, yo diría más serio, pero por lo tanto también más preocupante, dice ‘yo justifico el golpe de Estado’”, añadió el Jefe de Estado sobre el parlamentario gremialista.

“Entonces de haber pasado de hace 10 años cuando el Presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, habló creo valientemente de los cómplices pasivos de la dictadura, quienes pudieron hacer y no hicieron, tanto en la judicatura, como en el mundo civil, a que hoy día tengamos parlamentarios que están abiertamente reivindicando el golpe de Estado, que es indisoluble de lo que vino después, creo que es un retroceso democrático peligroso, y eso nos debe invitar a reflexionar que la democracia no es algo que esté garantizado“, dijo en conversación con Mesa Central.

El exmandatario, señaló a días de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, la responsabilidad de los “complices pasivos” en las violaciones a los derechos humanos. “Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”, sostuvo en entrevista con La Tercera.

Declaración conjunta para los 50 años del golpe

El Mandatario también se refirió a la iniciativa propuesta por el gobierno para firmar una declaración conjunta con todos los partidos políticos por los 50 años del golpe militar.

“La interpretación de la historia larga de Chile, es algo que va a estar siempre permanentemente en debate, pero podemos comprometernos en algo juntos para el futuro, y eso es lo que por lo menos a mí me mueve”, dijo.

En ese sentido, el Jefe de Estado abordó su reciente encuentro con Piñera el pasado viernes. “No quiero hablar solamente con quienes ya están convecidos de lo mismo que yo. Así no se avanza en un país y con el expresidente Piñera tuvimos una conversación justamente pensando en cual es el compromiso que todos pudiéramos firmar (...) Creo que fue una conversación muy valiosa. Para el expresidente Piñera, me lo comentaba, que es muy importante para el sector, pero es algo que yo comparto, que era la condena a la violencia”

“Estoy esperando su llamado para saber cómo le fue, porque él quedó de conversar también. Yo conversé con la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, conversé con Javier Macaya y con el senador (Francisco) Chahuán para invitarlos a firmar juntos un compromiso futuro y estamos esperando. No quiero hacer emplazamientos, no se trata de eso, estamos esperando y hemos ido trabajándolo. Se está tejiendo”, adelantó.

El Presidente, además, ahondó en su relación con los jefes de Chile Vamos y la polémica que surgió tras la ausencia de los timoneles de partido en la ceremonia de lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. “Más allá de si la carta se hubiese enviado con papel de oro, en sobre de diamante a la residencia oficial, o al correo institucional o donde sea, yo creo que hubiese sido deseable que hubiesen asistido, pero es cierto y eso lo valoro, que en particular Javier Macaya y Francisco Chahuán están apoyando el Plan de Búsqueda”, apuntó.

“Con Javier Macaya hemos tenido una relación de mucho diálogo, incluso en los momentos más difíciles, y eso es algo que yo valoró mucho de él. Nos hemos alejado mucho más de lo que yo hubiese pensado en las posiciones, pero aún en los momentos más complicados hemos mantenido la conversación”, agregó el Mandatario.