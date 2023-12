Presidente Boric tras asunción de Milei en Argentina: “La hermandad de nuestros pueblos no está en duda”

El Presidente Gabriel Boric asistió este domingo a la ceremonia de cambio de mando en Argentina y resaltó que “la hermandad de nuestros pueblos no está en duda” tras la asunción de Javier Milei al cargo.

El Mandatario indicó que “hemos asistido en representación del Estado de Chile y, por tanto, en nombre del pueblo de Chile, a reafirmar una histórica y estrecha relación entre nuestro país y Argentina”.

“La hermandad de nuestros pueblos no está en duda, ni puede estar en duda y, como he dicho anteriormente y se lo dije también al presidente Milei, trabajaremos, espero, juntos, sin vacilar en pos del bienestar de nuestra gente”, subrayó Boric.

En esa línea, mencionó el desarrollo de infraestructura y conectividad fronteriza, la materia energética y “otras iniciativas que puedan servir en la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

“Más allá de las públicas y conocidas diferencias que pueda tener con el presidente Milei, deseo por el bien del pueblo argentino que tenga una buena gestión y que sea lo mejor para su patria”, reconoció el Presidente Gabriel Boric.

Agradecimientos a Alberto Fernández

El Jefe de Estado también agradeció la gestión del mandatario saliente, Alberto Fernández. “Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer público mi agradecimiento a el expresidente Alberto Fernández por su disposición a trabajar juntos”, manifestó.

Boric destacó que contó con el apoyo de Fernández desde antes de asumir la presidencia, lo cual se extendió también “mientras nuestros cargos coincidieron en el tiempo de su mandato”.

Asimismo, profundizó en sus razones para asistir al cambio de mando, pese a las diferencias políticas con Milei. “Quiero que sepan que como representante del Estado, el seguir afianzando nuestras relaciones no es una tarea solo personal y tal como lo comentamos con el presidente de Argentina, nosotros pasamos, nuestros pueblos quedan. Por eso he venido este cambio de mando, porque me parece que es lo que correspondía en función de la histórica relación entre Chile y Argentina, de nuestra frontera compartida y de nuestra historia compartida”, explicó.

“Lo demuestra también la plaza en donde estamos. En el corazón de Buenos Aires se erige este monumento a nuestro libertador Bernardo O’Higgins, también se simboliza parte del abrazo de Maipú con el libertador de Argentina, José de San Martín y se homenajea públicamente -porque este es un parque abierto- a próceres importantes de nuestra patria o a quienes dieron su vida luchando por un país mejor, como Arturo Prat Chacón como Carlos Prats y Sofía Cuthbert y como Salvador Allende Gossens”, dijo.

Presidente Gabriel Boric recibió en visita oficial al mandatario de Argentina, Alberto Fernández, en abril de 2023. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. 05/04/2023

Día Internacional de los Derechos Humanos

El Mandatario había hecho una mención durante la mañana de este domingo a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Boric se comprometió a “construir un futuro donde sepamos respetarnos”.

Hacia el final de su alocución realizada tras la asunción a la presidencia de Javier Milei, el Jefe de Estado recalcó que hoy es un “día especial no solo para Argentina por este cambio de mando, sino también para el mundo entero con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y desde aquí desde esta plaza de la República de Chile, de Buenos Aires en Argentina, quiero reafirmar nuestro compromiso irrestricto con los Derechos Humanos, no solamente desde su observancia como corresponde, sino también desde la perspectiva internacional, con la defensa de los Derechos Humanos sin matices, en cualquier rincón del mundo, como ha sido tradición en nuestra política exterior democrática”.

“El respeto de los Derechos Humanos no puede ser una cuestión de derechas de izquierdas, de colores o ideologías, es de humanidad y por lo tanto, es el piso mínimo para el bienestar de la sociedad y desde ahí debemos trabajar y hacer política. Eso lo defenderemos siempre en toda instancia”, cerró.