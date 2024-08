Presidente de la Comisión de Energía cita al Senado al ministro Pardow luego de masivos cortes de electricidad tras sistema frontal

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), citó al ministro de Energía, Diego Pardow, y a la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, para discutir el próximo miércoles un proyecto de ley que establezca que las multas a las empresas de electricidad por los problemas en el servicio se dirigan a un Fondo de Estabilización Energética.

Durante este fin de semana, el sistema frontal que trajo lluvias y fuertes vientos en la zona centro-sur afectó severamente el servicio de luz de las personas, que se han mantenido sin electricidad desde el viernes en algunos sectores.

Según el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, tienen contabilizados un total de 300 mil clientes sin acceso a luz en la región Metropolitana, con las zonas más afectadas ubicadas en las comunas de Pudahuel, Quilicura y Maipú.

Además, según estimaciones de la empresa, alrededor de 270 mil clientes estarían recuperando el servicio recién entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

“Hoy hay más de medio millón de chilenos aún sin energía eléctrica y se presume que mañana completarían ya tres días sobre 200.000 personas, clientes de hogar. Esto es inaceptable. Aquí el monopolio natural de las empresas está tratando de poner de rodillas a las personas y al Estado”, señaló al respecto el senador.

Respecto al mencionado proyecto, explicó: “Estamos trabajando con el Ejecutivo un proyecto de ley que permita que todas las sanciones que se aplicarán a determinadas empresas, partiendo por Enel en la región Metropolitana, vayan a contribuir al Fondo de Estabilización Energética, que es el que permite el subsidio a las personas por las alzas de la tarifa eléctrica”.

“Hoy día lo inaceptable es que haya una oleada de alzas y al mismo tiempo las empresas se dan el lujo de no mantener a tiempo, insuficiencia en la capacidad, de llegar tarde y de no decir la verdad, respecto al tiempo de reposición. Esto no tiene nombre, digámoslo con toda claridad”, agregó al respecto.

Desde julio, comenzó a aplicarse el alza a las tarifas eléctricas luego que se mantuvieran congelados sus precios desde el 2019. Esto, llevo a que se desarrollara un alza en los precios de entre un 50% y 60% en promedio.

Por ello, desde el Ejecutivo han desarrollar un proyecto de ley que pueda reducir el costo para las personas, el que, inicialmente, debería ser presentado a más tardar el próximo 15 de agosto.