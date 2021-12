Presidente del Consejo Servel detalla facultades de apoderados de mesa y asegura que esta elección será “más fácil y rápida” con “menos filas y aglomeraciones”

Solo seis días restan para las elecciones de segunda vuelta presidencial. Este domingo 19 de diciembre, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) se enfrentarán en las urnas ante la deliberación ciudadana.

Una jornada a la que el Servel se refirió durante esta mañana, destacando lineamientos generales -como la mantención de medidas sanitarias, horarios y características de la papeleta-, y enfatizando el rol de los apoderados de mesa.

“Son fundamentales para el control ciudadano de la elección”, dijo Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel. “Llamamos al comando a designar a la mayor cantidad posible, uno por mesa”, precisó sobre la cantidad óptima por comando.

Los apoderados de mesa se inscriben voluntariamente en los medios dispuestos por los candidatos Boric y Kast, y para ejercer su rol deben contar con un poder simple, el que puede ser presentado en papel o bien en un dispositivo digital. El día de la votación, todos deben contar con su credencial emitida conforme a las normas Servel.

“Al apoderado general de local le toca designar a los apoderados de mesa y asistirlos en sus funciones. Al apoderado ante la oficina electoral de local, le corresponde supervisar las actuaciones de delegados y supervisar la entrega de material. Debe estar presente y vigilar el proceso de digitalización y transmisión de actas de escrutinio en las mismas oficinas”, explicó Andrés Tagle.

“Los apoderados pueden sentarse al lado de los vocales de mesa. Pueden ser registrados en acta, revisar la identidad de los electores en caso de duda, supervisar que el voto sea secreto, objetar cuando corresponda, dejar constancia en acta, estar presente durante el escrutinio, firmar el acta de escrutinio, y que se certifique copia del resultado y tomar foto de la minuta o acta de escrutinio”, enumeró entre las labores y facultades de los apoderados de mesa.

El presidente del Consejo Servel también hizo hincapié en que los “delegado de la junta y de mesa, no pueden impedir que cumplan sus funciones, no pueden reprochar vestimentas y uniformes identificatorio, salvo que tengas propaganda en favor de un candidato o partido. Impedir la labor de un apoderado de mesa y expulsarlo es delito sancionado en la ley de votación. También llamamos a los apoderados y vocales a comportarse adecuadamente”.

Dirigiéndose al electorado, Tagle informó que los locales y mesas son los mismos que los de los comicios del 21 de noviembre, y afirmó que “no hay cambio en ningún lugar de Chile”. Lo que puso en duda el fin de semana afirmando que están “monitoreando la situación de Castro” a causa del siniestro que acabó con más de 100 mil viviendas en la ciudad chilota.

“Esta elección será más sencilla, más rápida”, dijo Tagle al ser consultado por las aglomeraciones que incluso llegaron a algunos votantes a sufragar después de la hora de cierre. “Habrá menos filas y aglomeraciones”, aseguró reiterando que el cierre de mesas es a las 18 horas, pero deben permitir el voto de todo aquel a la espera de emitir su deliberación. Y sobre las medidas sanitarias, estas serán las mismas que se han aplicado desde el plebiscito del 20 de octubre de 2020.

Otro punto relevante abordado en el punto de prensa, fue respecto de acusaciones de fraude que tuvieron eco en redes sociales tras el 21 de noviembre, y que apuntaron al Servel como responsable. “Este tema de un fraude electoral donde el Servel está comprometido, no es una cosa que sea de los comandos propiamente tal pero hay gente interesada en eso y nosotros lo rechazamos”, dijo tajantemente el presidente del Consejo directivo de la entidad.

“Los resultados que el Servel entrega tempranamente son preliminares, no son escrutinios, no tienen valor legal de escrutinio, no proclaman candidatos. Si bien se consideran oficiales y definitivos, no lo son. De hecho hay varios candidatos a diputados y consejeros regionales que están en proceso en el Tricel viendo resultados muy ajustados, etc”, explicó Tagle.

“Entonces, aquí hay un proceso oficial de escrutinio que parte al día siguiente con los colegios escrutadores, revisan lo del Servel y lo adaptan a una copia diferente del acta, van corrigiendo los datos, y finalmente el Tricel hace su propio escrutinio, y no considera para nada el resultado preliminar del Servel”, dijo Andrés Tagle.

“Un fraude del Servel no tiene destino, es una cosa nula desde el inicio. Todas esas tonterías que se dicen, no tienen sentido. En los hechos, en primera vuelta, el resultado del Servel versus el Tricel, difirió en 1.277 votos entre candidatos. Eso es un 0,018% del total de votos. Hay diferencias, pero es en cifras no significativas”, concluyó al respecto.

En conversación con Cooperativa, el presidente del Servel, Andrés Tagle, aseguró que en el balotaje podría haber una mayor participación que el 21 de noviembre. “Mi olfato me dice que sí, las segundas vueltas suelen ser, cuando están comprendidas como estas, suelen ser la mayor votación”, dijo, agregando que sin embargo, “en general, hay un conjunto importante de la población que simplemente no participa y muchos se repiten”.

También planteó que en estos comicios es “un solo voto, muy sencillo, con dos opciones, y fácil de doblar, el proceso debería ir muchísimo más rápido que la vez anterior y no deberíamos tener problemas, al igual que el 2017 que se superó los 7 millones de electores en la segunda vuelta (...)”.

Sobre los primeros resultados, de acuerdo al presidente del Servel “habrá cierta tendencia alrededor de las 19.30 horas y, con seguridad, debería estar todo listo antes de las 21:00 horas”.