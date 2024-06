Lautaro Carmona y prisión preventiva para Daniel Jadue: “No es la medida cautelar que esperaba”

Luego de tres extensas jornadas de formalización, hoy se conoció la medida cautelar del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien es imputado por varios delitos de corrupción que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19, mientras él fue presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Considerando que su libertad representa un “peligro para la sociedad”, la jueza Paulina Moya decretó prisión preventiva para el jefe comunal. El alcalde deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Tras conocer la resolución, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona -quien acompañó a Jadue al Centro de Justicia de Santiago-, reconoció que “no es la cautelar que esperaba, pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora, sin darle más vuelta, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar, y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”.

“La jueza tiene argumentos que dio, yo tengo otra mirada, pero no vale la mirada que yo tenga mientras no se hagan los argumentos frente a la apelación. Yo no quisiera meterme en el fondo del punto porque estaría ahí tomando posición en el debate jurídico. Y yo tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer, y en este caso la presentación ante la Corte de Apelación. Daniel dijo ayer mismo en una actividad pública que él estaba preparado para cualquier cautelar, la va a enfrentar como debe enfrentarla, y eso rompe todas las especulaciones de que hay una idea de él o del Partido Comunista de soslayar el Poder Judicial, porque está abatidándose en el Poder Judicial, me gusta a mí o no”, expresó.

Respecto a algunas declaraciones que dio ayer domingo, Carmona insistió en que la medida cautelar decretada podría afectar el clima político, puesto que recayó sobre “un funcionario público, alguien que tiene tarea pública, deja realizarla por esta cautelar, y ahora el juicio puede continuar”. En ese sentido, planteó que “si la cautelar no hubiera existido, él podría haber seguido funcionando como alcalde”.

Consultado sobre si le parece una medida excesiva, el presidente del PC dijo que no se va a “meter en el fondo del punto”, pero admitió que no era lo que esperaba: “No era mi expectativa, la dije ayer, anteayer, la repetí un día temprano antes que esto se diera a conocer. Mi expectativa era otra, pero yo soy un dirigente político y no estoy dentro del debate que tiene dentro la sala del Poder Judicial”.