Presidente Piñera: “En el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mejor voluntad y comprender ese aspecto trascendental de proyección”

El Pleno de la Convención Constitucional comenzó esta semana con la deliberación y votación en general de las primeras propuestas de normas que podrían formar parte del proyecto final de la nueva Carta Fundamental.

El martes 15 de febrero, tras una extensa jornada en el hemiciclo, se aprobaron 14 artículos del primer informe proveniente de la Comisión de Sistema de Justicia, mientras que durante la sesión del miércoles, 28 de los 36 artículos del informe de la Comisión de Forma de Estado alcanzaron el quórum de los 2/3.

Para continuar con el trabajo constitucional, desde las 15.00 horas de este jueves nuevamente en el Pleno se reunirá, pero esta vez para votar en particular aquellas normas referidas al título “Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia”- perteneciente al capítulo “Sistema de Justicia”- y que ya fueron visadas en general el martes. Es así que, las que sean aprobadas esta jornada, podrían ser las primeras en integrar el proyecto de la nueva Constitución.

A las 14.00 horas de hoy, una hora antes de que se de inicio a la nueva sesión en el Pleno de la Convención, el Presidente Sebastián Piñera -en el marco de la discusión- se refirió al proceso que se desarrolla actualmente en el órgano redactor.

Tras encabezar el inicio de las obras para la construcción de la nueva línea 7 del Metro de Santiago, el Mandatario comenzó su análisis diciendo que “es importante comprender que una Constitución no es un programa de gobierno, (...) una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se dan los países para muchas décadas, y por eso es fundamental que una Constitución no sea de unos y no de otros, ese ha sido nuestro problema durante los últimos 40 años”.

“Tengo la impresión de que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mejor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección, porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos de encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, y dentro de ese marco poder procesar nuestras legítimas diferencias”, complementó Piñera.

En ese sentido, comentó que “ese es el espíritu que yo le pido a los constituyentes, hacer la Constitución no para hacer un programa de gobierno, para eso ya tenemos un gobierno electo y vendrán nuevos gobiernos en el futuro, hacer una Constitución no para que cada uno ponga en la Constitución todo lo que quiera, sino que hacer una Constitución para todos los chilenos y para muchas décadas”.

El Mandatario, además, señaló que -a su juicio- la Constitución debería fijar algunos “valores que viven en el alma del pueblo chileno”, como “la libertad, la familia, el derecho de los padres de educar a sus hijos, la libertad religiosa, por mencionar algunas”.