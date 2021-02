Presidente por crisis migratoria en Colchane: “Es el reflejo de la crisis que viven países como Venezuela y también es un cierto reflejo de la situación de nuestro país”

El Presidente, Sebastián Piñera, abordó esta jornada la crisis migratoria que se vive en Colchane, Región de Tarapacá, donde en los últimos días una gran cantidad de migrantes han llegado hasta el pueblo fronterizo con Bolivia por pasos no habilitados.

Una situación que ha complicado a la localidad y que ha reabierto el debate respecto al tema migratorio en nuestro país.

Es así como Piñera recordó que uno de sus ejes al llegar al gobierno fue “poner orden en la casa” y regular el ingreso de extranjeros al país.

“Por eso pusimos en marcha una nueva política de migración. ¿Cuáles son los principios de nuestra política de migración? Queremos que Chile sea un país abierto y acogedor con las personas que vienen a Chile en forma legal, diciendo la verdad, respetando nuestras leyes. Esa es la migración legal. Pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, que son los que entran sin decir la verdad, sin cumplir nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecido”, dijo.

Agregó que “para ello hemos tomado un conjunto de medidas. El Plan Frontera Norte Segura; la nueva Ley de Migración, que está a punto de ver la luz del Sol después de años de tramitación en el Congreso; y además, el nuevo decreto 265, que permite la colaboración de las FF.AA en el control de nuestras fronteras para evitar el narcotráfico, para evitar el contrabando y la trata de personas”.

En ese sentido, el Mandatario aseguró que “lo que está pasando en Colchane es el reflejo de la crisis que viven países como Venezuela y también es un cierto reflejo de la situación de nuestro país. Ustedes ven que la gente marcha hacia Chile, no marcha para irse de Chile”.

“Y por lo tanto, la política nuestra de migración es brazos abiertos a la migración legal, bienvenidos aquellos que vienen a cumplir nuestras leyes a integrarse a nuestra sociedad, a contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero no queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes, cometer delitos y a no contribuir al desarrollo de nuestro país”, cerró.