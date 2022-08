Presidente tilda de “inaceptable” filtración del llamado entre asesora de Vega y Llaitul: “Pido que se investigue”

Este viernes, en medio de su visita a la región de Atacama, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a las filtraciones de prensa que dieron a conocer que una asesora de la ahora exministra, Jeanette Vega, contactó a Héctor Llaitul, situación por la cual se produjo la salida de la exsecretaria de Estado.

Al respecto, el Mandatario dijo que las filtraciones “son inaceptables y que perjudican también a las instituciones, no me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular”.

Asimismo, pidió que “se investigue, porque todas las instituciones, no solo las dependientes del gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones, que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones, por favor cuidemos lo que es de todo”.

Mientras que antes de las declaraciones de Boric, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también lamentó las filtraciones y dijo que “lamentamos que este tipo de información sean filtrados por la prensa, porque intervienen el debido procedimiento judicial, y eso está reglado por la ley y hay una normativa al respecto de porqué no se puede filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación”.

Quien también abordó el mismo tema, fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien catalogo de “lamentable” que se filtrara la conversación entre la asesora Tania Santis con el líder de la CAM.

“Esperamos que hayan los correspondiente sumarios e investigaciones para determinar cómo se produce eso”, señaló el secretario de Estado, tras una actividad en Vallenar junto al Mandatario.

En detalle, el 11 de mayo -según quedó consignando en un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) y que reveló Ex-Ante- se produjo el intercambio telefónico, en el cual la asesora, le dijo al comunero mapuche que “ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.