Presidente tras dichos de viuda del cabo Salazar: “Entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene”

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles las declaraciones que hiciera la viuda del cabo 1° Álex Salazar, quien falleciera este martes tras ser atropellado por un delincuente durante un operativo policial la madrugada del domingo en Concepción.

El efectivo, junto a otros compañeros, había concurrido a una botillería en pleno centro penquista, que estaba funcionando fuera del horario establecido. Fue en ese contexto que un joven de nacionalidad venezolana se sube a un vehículo motorizado y arremetió contra la policía, atropellando a Salazar.

Tras confirmarse su deceso, la viuda del efectivo de Carabineros, Marly Victoriano, acusó que “el Presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara”.

Y en la misma línea enfatizó que “no lo recibiría porque no es el momento (...). A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias porque eso me va devolver a mi esposo, no va a devolver el padre a mis hijas. Si él quería actuar tenía que haberlo hecho en el momento en que mi marido llegó acá. Estuvo dos días agonizando. Tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo”.

Consultado por dichas declaraciones, el Mandatario evitó polemizar con la viuda y aseguró que entendía su dolor y empatizaba con ella.

“Yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo. Y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión”, dijo Boric en diálogo con Radio Paulina de Iquique.

El Presidente aseguró, además, que “conversé con el general Yáñez a penas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades y no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte, tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre, viuda, con dos hijos, que está sufriendo en este momento”.

En ese sentido, el jefe de Estado reiteró que “Carabineros, como lo sabe el general Yáñez, cuenta con todo nuestro respaldo para enfrentar estos actos de delincuencia no solamente con todo el rigor de la ley, sino con la fuerza que sea necesaria”.

Jhoyner Enrique Bonilla Brito fue formalizado por homicidio simple, maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad y quedó en prisión preventiva.